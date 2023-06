Neuer Food-Trend in Hamburg: Nach Pizza und Pinsa kommt …

Teig, Tomatensauce, Käse und jede Menge Amore: Die Italiener bringen immer wieder leckere Food-Trends nach Hamburg. Zuerst die klassische Pizza, dann die Pinsa, ein besonderer Teig, der oft erst nach dem Backen belegt wird. Welches Streetfood aus Neapel hier immer beliebter wird, was es so besonders macht und wo man es bekommt – MOPO hat mit zwei Pizza-Experten gesprochen.

„Meine Pizzabäcker haben die Idee für die Panuozzi aus Neapel mitgebracht“, sagt Jill Bittner. „Das Pizza-Sandwich ist dort ein beliebtes Streetfood. Es ist an jeder Ecke leicht erhältlich.“ In ihrer neapolitanischen Pizzeria „Jill“ in der Schanze wird Panuozzo immer mehr zum Trend. „Sobald es jemand am Tisch bestellt hat, sind die anderen oft neidisch“, sagt der 39-Jährige und lacht.

Bei 480 Grad für 60 Sekunden: Der Panuozzo wird zunächst ohne Belag im Ofen vorgebacken. Das Fladenbrot steigt wie ein Ballon auf. Beim Aufschneiden entweicht die Luft. Florian Quandt Bei 480 Grad für 60 Sekunden: Der Panuozzo wird zunächst ohne Belag im Ofen vorgebacken. Das Fladenbrot steigt wie ein Ballon auf. Beim Aufschneiden entweicht die Luft.

Was ist das Besondere an Panuozzo? Der Sauerteig ist der gleiche wie bei der klassischen Pizza. Allerdings wird es zu einem langen Fladenbrot geformt und ohne Belag vorgebacken – bei 480 Grad für 60 Sekunden. „Dann wird der Kuchen aufgeschnitten und belegt. Dann kommt das Ganze einfach für 15 Sekunden in den Ofen“, sagt Bittner. „Dadurch wird der Teig schön knusprig, aber der Belag bleibt frischer als bei normaler Pizza. Die Aromen bleiben erhalten.“ Durchgeschnitten und in Papier verpackt eignet es sich auch gut für unterwegs, also „to go“.

Außen knusprig, innen frisch: So sieht der fertige Panuozzo Parma bei „Jill“ aus. Florian Quandt Außen knusprig, innen frisch: So sieht der fertige Panuozzo Parma bei „Jill“ aus.

Bei „Jill“ gibt es Panuozzo in drei Sorten: mit Parmaschinken, mit dem italienischen Frischkäse Burrata und in einer veganen Variante (11 Euro). Panuozzi stehen auch im „Spezzagrano“ in Barmbek-Nord auf der Speisekarte – gefüllt mit Büffelmozzarella, Tomaten und Schinken oder mit Spanferkel, Rucola und Artischocken (13-14 Euro). „Ich glaube sehr an dieses Produkt“, sagt Martin Sadirov (41), Inhaber und Küchenchef von „Spezzagrano“. „Viele Gäste kennen den Panuozzo gar nicht. Aber auch bei uns steigt die Nachfrage.“

Neuer Food-Trend: Hier ist das Pizza-Sandwich Panuozzo in Hamburg

Vor drei Jahren war Pinsa noch der neue Pizza-Trend in Hamburg. Der wichtigste Teil: der Teig. Es wird aus Weizen-, Soja- und Reismehl sowie Sauerteig hergestellt und muss anschließend mehrere Tage bei unterschiedlichen Temperaturen gehen. Erst dann wird es belegt und gebacken. Jetzt konkurriert der Panuozzo mit der Pizza.

„Jill“: Bartelsstraße 12 (Sternschanze), So-Mi 12-22 Uhr, Do 12-22.30 Uhr, Fr + Sa 12-23 Uhr, Tel. (040) 65 04 05 00, www.jill.hamburg

„Spezzagrano“: Fuhlsbüttler Straße 300 (Barmbek-Nord), Mo-So 12-12 Uhr, Tel. (040) 53 00 95 95, www.spezzagrano.de