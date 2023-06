Der finnische Premierminister Petteri Orpo sagte, er habe Vilhelm Junnila vor dem Misstrauensvotum am Mittwoch verwarnt.

Finnlands neu gewählter Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila überlebte am Mittwoch ein Misstrauensvotum im Parlament wegen seiner Anspielungen auf Nazis.

Die Opposition warf ihm wiederholte Anspielungen auf Nazis vor, zuletzt im Wahlkampf.

Premierminister Petteri Orpo sagte Reportern, er habe Junnila „eine ernsthafte Warnung“ ausgesprochen.

Finnlands Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila überlebte am Mittwoch ein Misstrauensvotum der Opposition im Parlament wegen seiner Anspielungen auf Nazis.

Junnila ist Mitglied der nationalistischen Finns Party, Teil einer rechten Koalition, die letzte Woche nach einer Wahl im April ihr Amt antrat.

Der öffentlich-rechtliche Sender YLE sah, wie Junnila seinem Parteifreund zu seiner Kandidatennummer 88 gratulierte.

Dies ist als Neonazi-Symbol bekannt, das anstelle des „Heil Hitler“-Grußes verwendet wird und auf den Naziführer Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg verweist. Die Anti-Defamation League nennt es „eines der häufigsten weißen Rassistensymbole“.

„Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu der hervorragenden Kandidatennummer. Ich weiß, dass es eine Gewinnkarte ist. Offensichtlich bezieht sich dieses „88“ auf zwei H-Buchstaben, über die wir nicht mehr sagen werden“, sagte Junnila in seiner Ansprache bei einer Wahlkampfveranstaltung am 17 10. März, laut YLE.

Junnila hat sich für seine Wortwahl entschuldigt und gesagt, es sei ein geschmackloser Witz gewesen.

In seiner am vergangenen Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlichten Entschuldigung sagte Junnila:

Ich verurteile Holocaust, Antisemitismus und alle antisemitischen Handlungen aufs Schärfste.

Der von der oppositionellen Grünen Partei vorgeschlagene Misstrauensantrag wurde von den Parlamentsabgeordneten abgelehnt. 95 stimmten für den Minister und 86 stimmten gegen ihn, darunter sieben vom Koalitionsmitglied der Schwedischen Volkspartei.

„Die Verbindungen zu rechtsextremen Bewegungen sind kein einzelner Fehler, kein Missverständnis oder schlechter Humor, sondern vielmehr eine wiederholte, systematische und kameradschaftliche Verbindung“, sagte die Grünen-Abgeordnete Hanna Holopainen, als sie den Antrag am Dienstagabend einbrachte.

Im Jahr 2019 hielt Junnila eine Rede auf einer Veranstaltung einer finnischen rechtsextremen Gruppe zum Gedenken an die Opfer eines Messerangriffs durch einen marokkanischen Asylbewerber im Jahr 2017.

Die Vorsitzende der Finns-Partei, Riikka Purra, verteidigte den Minister auf Twitter und warf der Opposition vor, ihn wegen seines „schlechten und unpassenden“ Humors verdrängen zu wollen.

Bei den Wahlen im April belegte die euroskeptische und einwanderungsfeindliche Finns Party mit 20,1 % der Stimmen den zweiten Platz, direkt hinter dem Sieger National Coalition mit 20,8 %. Die konservative NCP bildete daraufhin eine Koalition mit der Finns Party und zwei kleineren Gruppen.