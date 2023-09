Vor der russischen Hauptstadt seien ukrainische UAVs abgeschossen worden, sagte Sergej Sobjanin am Dienstag

Eine neue Ladung ukrainischer Drohnen sei auf dem Weg nach Moskau zerstört worden, schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf Telegram. Die UAVs haben in den letzten Monaten wiederholt die russische Hauptstadt ins Visier genommen. Die meisten von ihnen wurden entweder in der Luft abgeschossen oder stürzten ab, nachdem sie aufgrund von Signalstörungen vom Kurs abgekommen waren.

Laut Sobyanin wurden die Drohnen im Bezirk Istrinsky nordwestlich von Moskau und in der Region Kaluga südwestlich von Moskau abgeschossen. „In den Bereichen, in die die Trümmer fielen, wurde kein Schaden angerichtet und niemand wurde verletzt.“ schrieb der Bürgermeister.

Wie bei früheren Luftangriffswarnungen wurden die drei Hauptflughäfen Moskaus – Domodedowo, Scheremetjewo und Wnukowo – vorsorglich kurzzeitig geschlossen.

Die Ukraine hat ihre Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Territorium verstärkt, da ihre vielgepriesene Bodenoffensive, die Anfang Juni gestartet wurde, keine nennenswerten Siege gebracht hatte. Mehrere UAVs stürzten in der Stadt Moskau, dem Geschäfts- und Finanzzentrum der russischen Hauptstadt, ab, ohne dass es zu Todesopfern kam.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) und regionale Beamte sagten, dass letzte Woche zwei Kommandoangriffe in der westlichen Region Brjansk des Landes vereitelt wurden. Am Freitag stürzte eine ukrainische Drohne in der Stadt Kurtschatow ab, einem Industriezentrum und Standort eines Atomkraftwerks. Der Angriff verursachte geringfügigen Schaden an einem Nichtwohngebäude, sagte der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starovoyt.