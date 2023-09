Mit Vorfreude, aber auch großem Respekt tritt Andreas Rettig das Amt des Geschäftsführers Sport beim DFB an. Der Spitzenbeamte hat ernsthafte Arbeit vor sich.

An seinem ersten Arbeitstag im DFBIm Hauptquartier in Frankfurt verirrte sich Andreas Rettig auf dem Weg zum Frühstück. Der neue Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes wollte darin jedoch kein schlechtes Omen für seine zukünftige Arbeit sehen.

„Ich hoffe, dass ich mich schnell zurechtfinde“, sagte der 60-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung. Das gilt nicht nur für die Laufwege auf dem riesigen DFB-Campus, sondern noch mehr für die vielfältigen Aufgaben, die dort erledigt werden Rettig und der Zusammenhang muss gelöst werden. „Die Situation ist wirtschaftlich herausfordernd und sportlich schwierig, aber mit Lichtblicken“, sagte Rettig über seinen neuen Arbeitgeber, bei dem er am vergangenen Freitag einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2026 unterzeichnet hatte.

Die überraschende Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers, der das deutsche Fußball-Establishment in der Vergangenheit oft als kritischen Warnhinweis betrachtete, stieß nicht bei allen auf positive Resonanz. Begleitet von Kritik an der einstimmigen Entscheidung Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und RB Leipzigs Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff gaben ihren Rücktritt aus der DFB-Taskforce bekannt.

Rettig reagiert gelassen Rummenigge-Kritik

„Ich habe anerkannt, dass ich nicht unbedingt der bevorzugte Kandidat bin FC Bayern „war“, sagte Rettig. „Ich kenne das angespannte Verhältnis. Wir werden den FC Bayern brauchen, er ist der wichtigste Verein. Es nützt nichts, wenn wir uns hier spalten.“ Er strebt einen offenen Austausch mit den Münchner Verantwortlichen an, der nicht an „persönlichen Feindseligkeiten“ scheitern dürfe.

Ein erster Gesprächsversuch mit den Bayern-Granden Rummenigge und Uli Hoeneß scheiterte jedoch. Er habe „über die Voicemail mit Herrn Hoeneß gesprochen und eine SMS an Karl-Heinz Rummenigge geschrieben, aber keine Antwort erhalten“, berichtete Rettig und appellierte: „Es geht darum, dass jeder, der es gut mit dem deutschen Fußball meint, zurechtkommt.“

Unterstützung gab es zumindest von DFL-Boss Hans-Joachim Watzke, mit dem Rettig in der Vergangenheit ebenfalls so manchen Streit ausgetragen hatte. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga beschrieb sein Verhältnis zu Rettig, als dieser in manchen Themenbereichen „sehr konträre Ansichten“ vertrat. Deshalb habe es vor Rettigs Ernennung ein persönliches Gespräch gegeben, um mögliche Differenzen auszuräumen, berichtete Watzke. Anschließend signalisierte er DFB-Präsident Bernd Neuendorf seine Zustimmung zur Personalie.

Eine reibungslose Zusammenarbeit mit Rudi Völler wird für Rettig mindestens genauso wichtig sein. Der für die Nationalmannschaft zuständige Sportdirektor kündigte an, trotz einst unterschiedlicher Ansichten konstruktiv mit seinem Vorgesetzten zusammenarbeiten zu wollen.

Völler will eine Zusammenarbeit mit Rettig

„Andreas Rettig und ich hatten in der Vergangenheit schon die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, wenn es um grundsätzliche Fußballthemen ging. In einer verantwortungsvollen Position beim DFB ist es jedoch wichtig, persönliche Überzeugungen an die Realität anzupassen und sie dem Nutzen unterzuordnen.“ des gesamten deutschen Fußballs“, sagte Völler.

Rettig setzt beim sportlichen Neuanfang auf Völlers Charisma. „Das hat bereits in kleinen, heiklen Schritten begonnen“, sagte er. Zugleich machte Rettig bei seinem Amtsantritt klar, dass er sich nicht aktiv an der laufenden Suche nach einem Bundestrainer beteiligen werde: „Rudi Völler ist in diesem Prozess federführend.“

Lediglich bei Gehaltsfragen und einer Vertragslaufzeit für den Nachfolger von Hansi Flick wird die Geschäftsführung in den Prozess eingebunden. „Letztendlich geht es hier um die Beurteilung der fachlichen Kompetenz“, sagte Rettig. „In dieser Hinsicht ist er mir überlegen.“

Über Kandidaten für das, wie Rettig es nannte, „wichtigste Amt im deutschen Fußball“ war in den vergangenen Tagen spekuliert worden. Als aussichtsreicher Kandidat gilt Julian Nagelsmann (36), der nach seinem Abschied vom FC Bayern im März noch bei den Münchnern unter Vertrag steht. Immer häufiger fielen auch die Namen des Niederländers Louis van Gaal (72) und des ehemaligen U21-Trainers Stefan Kuntz (60), der Medienberichten zufolge seinen Job als türkischer Nationaltrainer verlor.

Bundestrainersuche: DFB will nun konkrete Gespräche führen

DFB-Chef Neuendorf bestätigte, dass der Verband die wichtigsten Leitlinien wie die Finanzierbarkeit festgelegt habe und nun konkrete Gespräche führen werde. Ob es nur einen oder mehrere Kandidaten gab, wollte der 63-Jährige nicht verraten. „Wir sind im Vergleich zu nach dem Spiel gegen Frankreich einen deutlichen Schritt weiter“, sagte Neuendorf.

Ziel ist es, dass der neue Bundestrainer mit an Bord ist, wenn die Nationalmannschaft am 9. Oktober in die USA aufbricht. Die DFB-Auswahl spielt am 14. Oktober gegen die USA und drei Tage später gegen Mexiko. Unabhängig davon, wer das Amt innehat und die Nationalmannschaft 2024 zur Heim-EM führt, hat Rettig bereits das Zukunftsmotto für den DFB vorgegeben: „Wir müssen schauen, dass wir nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Herzen erreichen.“

