Die beliebte Kult-Kindersendung “Sesamstraße” wordt namens Elin een nieuwe Mitbewohnerin genoemd. Das Mädchen mit den dunklen Haaren und Rollstuhl begeistert vor allem mit frechen Sprüchen und Freude and Technik.

Als je twee doelen hebt, trekt een gelbe Jacke, ist ziemlich vorlaut en sitzt im Rollstuhl – die “Sesamstraße” die een nieuwe Bewohnerin is. Die Puppe heißt Elin en ist sieben Jahre alt. Damit verstevigde eerste karakters met een achtergrond van het Duitse Puppen-Ensemble, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag in Hamburg met.

“Die deutsche “Sesamstraße” is ongeveer 50 jaar lang undvielfältig. Monster en Menschen aller Haut- und Fellfarben sind hier zu Hause”, zei NDR– Programmadirecteur Frank Beckmann laut Mitteilung dazu. Schon früher seien in der “Sesamstraße” Kinder mit Behinderung gezeigt and erklärt are, who sie leben and was sie können. “Jetzt wird auch die Puppenwelt ein bisschen inklusiver.”

Idee voor nieuw personage

Der Anstoß für den neuen Charakter sei vom Gleichstellungsbeauftragten im NDR, René Schaar, komkomen. Ziel bij de Entwicklung van de nieuwe poppenoorlog in Angaben zo veel, dat is alles Kinderen gleichermaßen in der “Sesamstraße” vertegenwoordigt fühlen sollen.

“Elin nutzt den Rollstuhl, weil sie nicht so gut laufen kann”, zei Schaar über die neue Puppe. “Maar die Aspekt soll nicht zu sehr dominieren. Denn behindert zu sein, ist nur ein Merkmal von ganz vallen, die Elin ausmachen. Als NDR sind wir aufgefordert, das Potenzial behinderterter Menschen sightbar zu machen und zur Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber beizutragen. Elin hilft uns auf diesem Weg.”

Als iemand een grote interesse heeft in een techniek en onderzoek, wordt hij vaak geconfronteerd met veel snellere oplossingen. Außerdem is meer en meer zelfverzekerd en een beetje ongeduldig, als het niet perfect is. Gebaut wurde Elin von der Jim Henson Company, der Rollstuhl komt voort uit de NDR-Werkstätten. Speel met de pop van Iris Schleuss en de handspeelster van Charlie Kaiser.

Erster Auftritt in der nieuwe Staffel

Elin wird im Fernsehen im Herbst das eerste Mal auftauchen. Dann kommt die nieuwe, die 50. Staffel der Kindersendung ins Fernsehen, ins internet en in de ARD-mediathek. Dabei habe Elin ihren ersten Auftritt als Herausforderin von Krümelmonster in een Folge von “Prima Klima”, van de nieuwe Quiz-Show-Parodie van “Sesamstraße”. Die Reihe thematische thema’s Umwelt- en Klimaschutzfragen auf unterhaltsame en kinderrechte Weise.

Die Jubiläumsstaffel zal de tijd nemen Hamburg produceert. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende März.

