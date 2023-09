München – Für die Erzieherin Manuela Stelzer (40) war der Flyer, der vor zwei Jahren mit ihrer Gehaltsabrechnung von der Stadt per Post verschickt wurde, so etwas wie ein Geschenk des Himmels. Die Rede war vom brandneuen städtischen Pilotprojekt der Wohnungsbörse. Damit ältere Menschen, die alleine in zu vielen Zimmern leben, weil die Kinder außer Haus sind, ihre Stadtwohnung mit Familien tauschen können, die beengt wohnen – wenn beide einverstanden sind.

Zu Hause in Neuhausen war es mit ihrem Mann und den beiden Jungs (1 und 4 Jahre) in einer Zweizimmerwohnung mit 56 Quadratmetern wirklich zu eng. „Wir haben uns im Februar für die Tauschbörse angemeldet“, sagt sie, „und im April meldete sich ein verkleinerungswilliger Nachbar aus dem gleichen städtischen Gewofag-Werk und wollte tauschen.“

Kindergärtnerin Manuela Stelzer (40) freut sich über ihren Wohnungstausch. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern zog sie von einer Zwei- in eine Dreizimmerwohnung in Neuhausen – nur 300 Meter von ihrem alten Zuhause entfernt.

Kindergärtnerin Manuela Stelzer (40) freut sich über ihren Wohnungstausch. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern zog sie von einer Zwei- in eine Dreizimmerwohnung in Neuhausen – nur 300 Meter von ihrem alten Zuhause entfernt. von Bernd Wackerbauer „}“>

Wohnungstausch in München: Die Miete ändert sich nicht

Die alleinstehende Dame bot drei Zimmer, 88 Quadratmeter, zum Tausch an, nur 300 Meter vom bisherigen Wohnhaus der Familie Stelzer entfernt. „Für uns ist es perfekt“, sagt die Kindergärtnerin, „Kindertagesstätte, Sport, Freunde in der Nachbarschaft – auf nichts davon mussten wir durch den Umzug verzichten.“

Und das Beste: Sie konnten beim Mietvertragswechsel sogar die alte, günstige Miete vom Nachbarn übernehmen – das ist Teil des Konzepts der städtischen Wohnungsbörse. Jetzt zahlen sie „knapp über 1.000 Euro warm“ – ein Schnäppchen, denn auf dem freien Mietmarkt in Neuhausen wird heute oft das Doppelte verlangt.

Mieter tauschen ihre Stadtwohnungen in München: „Das macht auch Spaß“

Auch Michael Hoffmann (58) und seine Frau Petra (62), beide bei der Stadt beschäftigt, hatten Glück bei dem Pilotprojekt. Aus einer 75 Quadratmeter großen WG im zweiten Stock ohne Aufzug konnten sie in eine kleinere 52 Quadratmeter große Wohnung am Hasenbergl, fünf Hausnummern eine Etage tiefer, umziehen.

„Aus gesundheitlichen Gründen ist es für uns toll, weniger Treppen zu haben“, sagt Hoffmann, „obendrein sparen wir durch die Reduzierung 200 Euro Miete“ – denn die Hoffmanns haben auch die alte Miete vom Nachbarn übernommen.

Michael Hoffmann (58) tauschte seine größere Wohnung gegen eine kleinere nebenan. In seinem alten Haus wohnt mittlerweile eine Familie.

Michael Hoffmann (58) tauschte seine größere Wohnung gegen eine kleinere nebenan. In seinem alten Haus wohnt mittlerweile eine Familie. von Bernd Wackerbauer „}“>

Was auch schön ist: „In unsere bisherige Wohnung ist eine Familie mit zwei kleinen Kindern eingezogen, die mehr Platz brauchen“, sagt Hoffmann, „durch den Austausch Gutes für andere zu tun, macht auch Spaß.“ Das Pilotprojekt läuft mittlerweile seit gut zwei Jahren und soll dazu beitragen, den Wohnraum besser zu nutzen und so die Wohnungsnot in München zu lindern.

Von den 750 geeigneten tauschwilligen Haushalten aus frei finanzierten Stadtwohnungen konnten 66 Haushalte (mit 155 Bewohnern) erfolgreich umziehen – die meisten von ihnen waren zwischen 40 und 65 Jahre alt. Bewohner von Sozialwohnungen können (noch) nicht tauschen.

Dorothee Schiwy (SPD): „Wir möchten alte Münchner für einen Austausch gewinnen“

Mit dem Ende der Pilotphase gab Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) am Freitag offiziell den Startschuss für die Wohnungsbörse – die Börse wird nun über die städtischen Wohnungen hinaus ausgeweitet.

So sieht sie aus, die neue Wohnungsbörse der Stadt München.

So sieht sie aus, die neue Wohnungsbörse der Stadt München. aus Screenshot Münchner Wohnungsbörse „}“>

Ab sofort kann jeder in München online nach einem Tauschpartner suchen, der in einer freifinanzierten Gemeindewohnung (kein Sozialwohnungsbau), in einer Genossenschaftswohnung oder einer Wohnung auf dem freien Mietmarkt wohnt und sich eine kleinere oder größere Wohnung leisten möchte tauschen.

„Wir möchten vor allem viele ältere Münchner für einen Austausch gewinnen“, sagt die Sozialreferentin, „weil sie oft alleine in großen Wohnungen leben.“

Wie funktioniert der Haustausch in München?

Wie genau funktioniert ein Austausch? Unter wohnungsboerse.muenchen.de können Sie kostenlos Ihre aktuelle und gewünschte Wohnung (Größe, Lage, Erreichbarkeit, Ausstattung) anmelden. Ein Algorithmus führt passende „Matches“ zusammen.

Austauschinteressierte können dann über eine Chat-Funktion selbstständig miteinander in Kontakt treten und Besichtigungstermine vereinbaren. Wenn Sie damit einverstanden sind, teilen Sie dem Vermieter mit, dass Sie umziehen möchten, schließen neue Mietverträge ab und ziehen gleichzeitig in die andere Wohnung.

Es gilt: Jede Wohnung behält ihren bisherigen Quadratmeterpreis und: Die Wohnungen werden so übergeben, wie sie sind. Schönfärben & Co. muss also nicht der Ausziehende, sondern der Einziehende. Dorothee Schiwy appelliert „ausdrücklich an alle Vermieter, die Tauschwilligen zu unterstützen.“

Anmeldung: wohnungsboerse.muenchen.de