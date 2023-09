„Neue Wege geben Einblick in großzügige Spielflächen“

Im Ziethenpark in Lünen-Süd wurden bereits einige Wege neu gestaltet. In den kommenden Monaten werden noch viele weitere Arbeiten folgen. © Stadt Lünen

Im Ziethenpark in Lünen-Süd wird intensiv an der Neugestaltung gearbeitet. Einige Elemente könnten bis Ende 2023 fertig sein. Die Eröffnung muss noch warten.

2023-09-02 13:28:00

Die Neugestaltung des Ziethenparks in Lünen-Süd ist derzeit in vollem Gange. Nach Angaben der Stadt Lünen soll der Bereich in der Nähe des Bürgerplatzes den Stadtteil als „zentralen Aufenthalts- und Erholungsort sowie Spiel- und Sportplatz“ beleben. Dies möchte die Verwaltung durch verschiedene Elemente für die unterschiedlichsten Altersgruppen realisieren.

Gut sechs Wochen nach Baubeginn sind bereits erste Ergebnisse zu sehen. „Die Flächen wurden geräumt, die alten Spielgeräte entfernt und die ersten neuen Pflastersteine ​​verlegt. „Die neuen Wege lassen bereits die großzügigen Spielflächen erahnen“, erklärt Stadtsprecher Daniel Claeßen auf Anfrage.

Folgende Punkte sind in der Neugestaltung des Ziethenparks enthalten: Baumwipfelpfad und Kletterelemente in den Baumwipfeln der alten Bäume, zentral gelegener Spielturm, Sandspielplatz mit kleiner Kinderschaukel, Jugendecke mit überdachten Sitzgelegenheiten und Sichtschutzwänden sowie Sitzgelegenheiten für Familien und Senioren.

Der Baumwipfelpfad ist Teil des neugestalteten Ziethenparks in Lünen-Süd. © Markus Schürmann

Bis zur Fertigstellung wird es aber noch eine Weile dauern. Nach Angaben der Verwaltung sollen die Arbeiten im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Einige Elemente seien aber schon vorher fertig, sagt Claeßen. „Die Wege werden bis Ende des Jahres begehbar sein, die Fertigstellung der Fallschutzflächen und die damit verbundene Lieferung der Spielgeräte kann jedoch erst Anfang nächsten Jahres erfolgen.“

Aus Sicherheitsgründen müssen die Spielflächen daher bis zu diesem Zeitpunkt eingezäunt bleiben. Eine vollständige Nutzung des Ziethenparks wird daher erst etwa im März nächsten Jahres möglich sein. Die Gesamtkosten der Neugestaltung belaufen sich auf rund 860.000 Euro.