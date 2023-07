Neue Vorwürfe – Österreicherin von Rammstein-Sänger „geschlagen“

Nachdem voor wenigen Wochen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung tegen de frontman van de Duitse band Rammstein was öffentlich geworden, wat sich non auch ein mutmasliches Opfer aus Österreich zu Wort meldde. Die jonge Frau wurde angeblich nach een Konzert auf das Hotelzimmer von Till Lindemann eingeladen. Der Sänger habe sie dort gegen ihren auf das Bett geworfen, mit dem Gesicht nach unten hinuntergedrückt en schlagen, dus die betrokken zijn in een ORF-Bericht.

Beate H. heeft ervoor gekozen om de Möglichkeit gefreut te zien, de band in Rahmen van de „Stadion Tour“ persönlich kenzulernen. Maar als ze von Alena M., die als „Casting Manager“ jonge Mädchen für die Feiern rund um Konzerte sucht, in een Rammstein-Gruppe in een sozialen Medium van een Pre-Party voor een Konzert bang was, dan zou dat geen van beide zijn. De naam van de zanger van de band luidt als volgt: „Auf einmal habe ich einen HUGE Schmerz Gespürt“, erklärte das mutmasliche Opfer, dessen Name auf ihren Wunsch geändert are war, laut orf.at.„Mit Frühstück ins Hotelzimmer gelockt“H. Als u zich in de Irrglauben bevindt, kan de situatie onder controle van uw eigendom, of Lindemanns Hotelzimmer, ervoor zorgen dat uw persoon van uw kant wordt gezien. „Er is een groot deel van de Frühstück bei mir oben“, als ik een telefoongesprek heb en dat auch sexuelles Interesse bekundet. Obwohl sie an Letzterem nicht interessiert gesiert sei, sei sie sließlich mit others Frauen auf das Zimmer gegangen – sie habedacht, sie konne ja noch immer Nein sagen, valt en werd sollte. Maar das war wohl ein Trugschluss. „Nein“ sei nicht akzeptieren„Ich habe mich sehr unangenehm gefühlt. Ofwel staat er vor mir und meinte: „Komm, ich will Sex mit dir haben’“, dus die Betroffene. Als je weet wat er gebeurt: „Nein, will ich nicht. Bitte nicht.“ Als de zanger zo nicht akzeptiert en geantwortet heeft: „But, du bist jetzt here.“ Ihr Nein habe H. anschließend mehrmals wiederholt. Dennoch habe sie sie Lindemann aufs Bettwerfen, ihr Gesicht hinuntergedrückt and sie schlagen. „Ich habe nur dieses Bett gesehen, und thought : „Fuck, was passert jetzt?“ „Ich weiss nicht, wie long as war. Es kann sein, dass es dreißig Sekundenware, es kann sein, dass es zwei Minuten were“, so das mutmaßliche Opfer. Nach dem Vorfall habe sie Handabdrücke auf ihrem Gesäß gesehen. „Es war ein Schmerz, den er mir da z ugefügt hat“, dus H. „Dann hat er zu mir gesagt: ‚Stell dich nicht so an, das gefällt dir maar.“ Der ORF liegt deze digitalforensisch untersuchen. Der Experte kam zu dem Schluss, that es sich both den Fotos um „sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen“ handle. Aufnahmedatum noch Uhrzeit festgestellt.

