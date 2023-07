In den letzten Monaten wurden Dutzende unabhängiger und Open-Source-KI-Chatbots und -Tools veröffentlicht, darunter Open Assistant und Falcon. HuggingFace, ein großes Repository für Open-Source-KIs, hostet mehr als 240.000 Open-Source-Modelle.

„Dies wird auf die gleiche Weise geschehen, wie die Druckerpresse auf den Markt gebracht und das Auto erfunden werden sollte“, sagte Herr Hartford, der Schöpfer von WizardLM-Uncensored, in einem Interview. „Niemand hätte es verhindern können. Vielleicht hätte man es noch ein oder zwei Jahrzehnte hinausschieben können, aber man kann es nicht aufhalten. Und niemand kann das verhindern.“

Herr Hartford begann mit der Arbeit an WizardLM-Uncensored, nachdem er letztes Jahr von Microsoft entlassen wurde. Er war von ChatGPT beeindruckt, wurde aber frustriert, als das Programm sich mit ethischen Bedenken weigerte, bestimmte Fragen zu beantworten. Im Mai veröffentlichte er WizardLM-Uncensored, eine Version von WizardLM, die neu trainiert wurde, um der Moderationsebene entgegenzuwirken. Es ist in der Lage, Anweisungen zu geben, wie man anderen Schaden zufügt oder Gewaltszenen beschreibt.

„Sie sind für alles verantwortlich, was Sie mit der Ausgabe dieser Modelle machen, genauso wie Sie für alles verantwortlich sind, was Sie mit einem Messer, einem Auto oder einem Feuerzeug machen“, schloss Herr Hartford in einem Blogbeitrag, in dem er das Tool ankündigte.

In Tests der New York Times weigerte sich WizardLM-Uncensored, auf einige Fragen zu antworten, etwa wie man eine Bombe baut. Aber es bot verschiedene Methoden an, Menschen zu schaden, und gab detaillierte Anweisungen für den Drogenkonsum. ChatGPT lehnte ähnliche Aufforderungen ab.