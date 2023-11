Neue Technologie hat unheimliche Fähigkeit, zukünftige Herzinfarkte zu erkennen: Studie

Eine neue Studie ergab, dass künstliche Intelligenz dazu beitragen könnte, Risikozeichen zu erkennen und möglicherweise sogar einen plötzlichen Herztod zu verhindern.

„Wenn die Daten umfangreich und genau sind und über eine ausreichend große Stichprobengröße verfügen, wird die KI in der Lage sein, Muster und Korrelationen zu erkennen, die Menschen möglicherweise nur schwer erkennen können, insbesondere wenn sie zwei oder mehr Faktoren benötigen oder scheinbar gegensätzliche Schlussfolgerungen ziehen“, Phil Siegel, sagte der Gründer des Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation gegenüber Fox News Digital.

Siegels Kommentare kommen, nachdem die Ergebnisse vorläufiger Untersuchungen der American Health Association ergeben haben, dass KI laut einem Bericht über die Studie in Medical

WAS IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)?

Dem Bericht zufolge analysierten die Forscher medizinische Informationen mit KI, indem sie Register und Datenbanken von 25.000 Menschen aus Paris und Seattle nutzten, die an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben waren, sowie von 70.000 weiteren Menschen aus der Allgemeinbevölkerung, wobei die beiden Gruppen nach Alter, Geschlecht und Wohnort abgeglichen wurden .

Anschließend analysierte die KI die gesammelten Daten mit personalisierten Gesundheitsfaktoren, um Personen mit einem „sehr hohen Risiko eines plötzlichen Herztodes“ zu identifizieren. Darüber hinaus erstellten die Forscher personalisierte Risikogleichungen für Einzelpersonen, indem sie Daten zur Behandlung von Bluthochdruck, zur Vorgeschichte von Herzerkrankungen und zu Verhaltensstörungen wie Alkoholmissbrauch einbrachten.

Christopher Alexander, der Chief Analytics Officer der Pioneer Development Group, lobte auch die Fähigkeit der KI, Daten zu durchschneiden, um bei der medizinischen Diagnose zu helfen, und sagte gegenüber Fox News Digital, dass solche Tools „aufgrund ihrer Fähigkeit zur Mustererkennung für medizinische Diagnosen oder Forschung nützlich sind“. „

„Die KI kann Millionen unterschiedlicher Datenpunkte untersuchen und Verbindungen finden, die einem menschlichen Analysten entgehen würden und die buchstäblich Leben retten könnten. Tatsächlich gibt es Sprachüberwachungssoftware, die, wenn sie mit KI betrieben wird, eine typische Straffung der Stimmbänder feststellen kann.“ „Das bedeutet, dass ein Herzinfarkt unmittelbar bevorsteht“, sagte Alexander. „Von der Erkennung bis zum Notruf: Eine stets wachsame KI wird kein Warnzeichen übersehen und kann in der entscheidenden ersten Stunde der medizinischen Versorgung nahtlos ein besser informiertes medizinisches Notfallteam entsenden.“

Unterdessen äußerte Siegel Optimismus hinsichtlich des Einsatzes von KI für solche Anwendungen, warnte jedoch davor, dass Entwickler vorsichtig sein müssen, um sicherzustellen, dass „die Stichprobe nicht verzerrt ist oder sie nicht über genügend Daten verfügen oder einige der Daten nicht korrekt sind.“ .“

„In solchen Fällen könnten sie zu falschen Schlussfolgerungen kommen oder solche, die nur für eine kleine Stichprobe funktionieren“, sagte Siegel. „Das ist die Herausforderung beim Einsatz von KI für immer … die Daten und Modelle müssen vollständig, genau und unvoreingenommen sein, sonst könnte es passieren, dass die Dinge schlechter und nicht besser werden.“

„Diese Modelle können die beste Nutzung der KI zum Guten sein, sie können aber auch missbraucht werden. Wenn sie gut umgesetzt werden, werden sie Ärzten helfen, frühere, bessere und aussagekräftigere Diagnosen zu stellen.“