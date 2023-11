Neue „Super Melanin“-Creme heilt die Haut vor Sonneneinstrahlung und sogar vor chemischen Verbrennungen

Eine neue „Super-Melanin“-Hautcreme, die von Wissenschaftlern der Northwestern University entwickelt wurde, zeigt die Fähigkeit, Sonnenschäden und Verätzungen kontinuierlich zu heilen.

Die synthetische, biomimetische Melanincreme hat das Potenzial, Schäden zu heilen, die im Laufe des Tages auftreten, wenn die Haut Sonnenlicht oder Umweltgiften ausgesetzt ist.

Es ahmt das natürliche Melanin der menschlichen Haut nach und kann äußerlich auf verletzte Haut aufgetragen werden, wo es die Wundheilung beschleunigt. Diese Effekte treten sowohl in der Haut selbst als auch systemisch im Körper auf.

Eine diese Woche in Nature Regenerative Medicine veröffentlichte Studie zeigte, dass das synthetische Melanin, wenn es in einer Creme aufgetragen wird, die Haut vor Sonneneinstrahlung schützen und durch Sonnenschäden oder chemische Verbrennungen geschädigte Haut heilen kann. Die Technologie fängt freie Radikale ein, die durch verletzte Haut wie beispielsweise einen Sonnenbrand entstehen. Wenn die Aktivität freier Radikale nicht kontrolliert wird, schädigt sie die Zellen und kann letztendlich zu Hautalterung und Hautkrebs führen.

Melanin sorgt bei Menschen und Tieren für die Pigmentierung von Haut, Augen und Haaren. Die Substanz schützt Ihre Zellen vor Sonnenschäden und erhöht die Pigmentierung, wenn die Sonne „bräunt“. Dasselbe Pigment in Ihrer Haut fängt auch auf natürliche Weise freie Radikale als Reaktion auf schädliche Umweltverschmutzung durch Industrieschornsteine ​​und Autoabgase ab.

„Menschen betrachten ihren Alltag nicht als eine Verletzung ihrer Haut“, sagte Mitautor Dr. Kurt Lu, der Dermatologie und Praxis an der Northwestern University School of Medicine lehrt. „Wenn man jeden Tag ohne Gesicht in der Sonne herumläuft, wird man ständig mit ultraviolettem Licht bombardiert. Dies verschlimmert sich während der Spitzenzeiten am Mittag und in der Sommersaison.“

Die Haut, die nicht altert, wenn sie durch Kleidung geschützt wird, altert immer aufgrund des Älterwerdens und äußerer Umweltfaktoren, einschließlich Luftverschmutzung.

„All diese Schäden an der Haut führen zu freien Radikalen, die Entzündungen verursachen und das Kollagen abbauen“, sagte Lu. „Das ist einer der Gründe, warum ältere Haut ganz anders aussieht als jüngere Haut.“

Als die Wissenschaftler die synthetischen Melanin-Nanopartikel herstellten, veränderten sie die Melaninstruktur, um eine höhere Fähigkeit zum Abfangen freier Radikale zu erreichen.

„Das synthetische Melanin ist in der Lage, im Vergleich zu menschlichem Melanin mehr Radikale pro Gramm abzufangen“, sagte der Mitautor Nathan Gianneschi, Professor für Chemie und Pharmakologie an der Northwestern University. „Es ist wie Super-Melanin. Es ist biokompatibel, abbaubar, ungiftig und klar, wenn es auf die Haut aufgetragen wird. In unseren Studien fungiert es als effizienter Schwamm, der schädliche Faktoren entfernt und die Haut schützt.“

Der Sonnenschutzverstärker bleibt an der Oberfläche und beruhigt das Immunsystem

Nach dem Auftragen auf die Haut bleibt das Melanin an der Oberfläche und wird nicht von den darunter liegenden Schichten absorbiert.

„Das synthetische Melanin stabilisiert und versetzt die Haut in einen Heilungsprozess, den wir sowohl in den oberen Schichten als auch im ganzen Körper sehen“, sagte Gianneschi.

Die Wissenschaftler, die sich seit fast zehn Jahren mit Melanin beschäftigen, testeten ihr synthetisches Melanin zunächst als Sonnenschutzmittel – und es war erfolgreich.

„Als nächstes fragten wir uns, ob das synthetische Melanin, das vor allem die Funktion hat, Radikale aufzusaugen, nach einer Hautverletzung äußerlich angewendet werden kann und eine heilende Wirkung auf die Haut hat?“ sagte Gianneschi. „Es stellt sich heraus, dass es genau so funktioniert.“

„Sie schützen die Haut und reparieren sie gleichzeitig“, sagte Lu. Es handelt sich um eine kontinuierliche Reparatur, wie im Video des Teams unten gezeigt wird …

Die Creme könnte möglicherweise auch bei Blasen und offenen Wunden eingesetzt werden und gleichzeitig das Immunsystem beruhigen.

Das Stratum corneum, die äußere Schicht reifer Hautzellen, kommuniziert mit der darunter liegenden Epidermis. Es ist die Oberflächenschicht, die Signale vom Körper und von der Außenwelt empfängt. Durch die Beruhigung der zerstörerischen Entzündung an dieser Oberfläche kann der Körper mit der Heilung beginnen, anstatt sich noch stärker zu entzünden.

„Das bedeutet, dass die Stabilisierung dieser oberen Schichten zu einem aktiven Heilungsprozess führen kann“, sagte Lu.

In einem Labor verwendeten die Wissenschaftler eine Chemikalie, um eine blasenbildende Reaktion auf eine menschliche Hautgewebeprobe in einer Schale hervorzurufen. Die Blasenbildung erschien als eine Trennung der oberen Hautschichten voneinander – stark entzündet, wie eine Giftefeu-Reaktion.

Sie warteten ein paar Stunden und trugen dann ihre topische Melanincreme auf die verletzte Haut auf. Innerhalb der ersten Tage förderte die Creme eine Immunantwort, indem sie zunächst die Erholung der hauteigenen Radikalfängerenzyme unterstützte und dann die Produktion von Entzündungsproteinen stoppte. Dies löste eine Kaskade von Reaktionen aus, bei denen deutlich höhere Heilungsraten beobachtet wurden. Dazu gehörte auch der Erhalt gesunder Hautschichten darunter. Bei Proben, die nicht mit Melanincreme behandelt wurden, blieb die Blasenbildung bestehen.

„Die Behandlung bewirkt, dass die Haut in einen Heilungs- und Reparaturzyklus versetzt wird, der vom Immunsystem gesteuert wird“, sagte Lu.

Melanin könnte vor Giftstoffen, einschließlich Nervengasen, schützen – und die Forschung des Teams zu Melanin wird teilweise vom US-Verteidigungsministerium und den National Institutes of Health finanziert. Sie zeigten, dass sie mit dem Melanin eine Militäruniform schwarz färben konnten, was das Nervengas absorbieren würde. Ihre Beobachtung, dass Melanin biologisches Gewebe vor energiereicher Strahlung schützt, zeigt außerdem, dass es eine wirksame Behandlung für Hautverbrennungen durch Strahlenbelastung sein kann.

Melanin absorbiert auch Schwermetalle und Giftstoffe. „Obwohl es auf natürliche Weise auf diese Weise wirken kann, haben wir es mit unserer synthetischen Version so konstruiert, dass die Absorption dieser giftigen Moleküle optimiert wird“, sagte Gianneschi.

Die Wissenschaftler haben kürzlich einen Versuch am Menschen abgeschlossen, der zeigt, dass die synthetischen Melanine die menschliche Haut nicht reizen – und die vielversprechende Arbeit könnte durchaus Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten bieten, die sich in Zukunft einer Strahlentherapie unterziehen.

