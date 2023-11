Neue Studien deuten darauf hin, dass Marihuanakonsum das Herzinfarktrisiko erhöht

Zwei neue Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von Marihuana mit einem höheren Risiko für Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt verbunden sein könnte, insbesondere bei älteren Menschen.

Die vorläufigen Ergebnisse der Studien, die noch veröffentlicht werden müssen, werden nächste Woche auf den Scientific Sessions 2023 der American Heart Association (AHA) in Philadelphia vorgestellt.

In der ersten Studie wurden 156.999 Menschen 45 Monate lang, also fast vier Jahre lang, beobachtet. Zu Beginn der Studie hatten alle Teilnehmer keine Herzinsuffizienz und füllten eine Umfrage zu ihrem Marihuanakonsum aus, der definiert wurde als „Marihuanakonsum, wenn er nicht wegen einer gesundheitlichen Erkrankung verschrieben wurde, oder, wenn er für medizinische Zwecke verschrieben wurde, darüber hinaus“. diesen Zweck.“

Die Studie ergab, dass diejenigen, die täglich Marihuana konsumierten, ein um 34 Prozent erhöhtes Risiko hatten, an Herzversagen zu erkranken, verglichen mit denen, die angaben, nie Marihuana zu konsumieren. Während der Studie entwickelten fast 2 Prozent – ​​2.958 Menschen – eine Herzinsuffizienz.

Bei Berücksichtigung der koronaren Herzkrankheit sank das Risiko jedoch von 34 Prozent auf 27 Prozent, was laut Forschern zeigen könnte, dass „die koronare Herzkrankheit ein Weg ist, über den der tägliche Marihuanakonsum zu Herzversagen führen kann.“

In der Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass in der Forschung nicht angegeben wurde, ob das Marihuana gegessen oder inhaliert wurde, was „die kardiovaskulären Ergebnisse beeinflussen könnte“, heißt es in der Studie.

„Frühere Untersuchungen zeigen Zusammenhänge zwischen Marihuanakonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern, die bekanntermaßen Herzversagen verursachen“, sagte der leitende Studienautor Yakubu Bene-Alhasan, Assistenzarzt bei Medstar Health in Baltimore die Pressemitteilung. „Der Konsum von Marihuana ist nicht ohne gesundheitliche Bedenken, und unsere Studie liefert weitere Daten, die seinen Konsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung bringen.“

„Unsere Ergebnisse sollten mehr Forscher dazu ermutigen, den Konsum von Marihuana zu untersuchen, um seine gesundheitlichen Auswirkungen, insbesondere auf das kardiovaskuläre Risiko, besser zu verstehen“, fügte Bene-Alhasan hinzu. „Wir wollen der Bevölkerung qualitativ hochwertige Informationen zum Marihuanakonsum zur Verfügung stellen und dazu beitragen, politische Entscheidungen auf Landesebene zu informieren, Patienten aufzuklären und medizinisches Fachpersonal anzuleiten.“

Eine zweite Studie analysierte Daten aus der National Inpatient Sample 2019, die in der Pressemitteilung als die größte Datenbank zu Krankenhauseinweisungen beschrieben wurde. Die Forscher zogen Daten zu Erwachsenen ab 65 Jahren mit kardiovaskulären Risikofaktoren heran. Sie konzentrierten sich auf diejenigen, die angaben, keinen Tabak zu konsumieren, und teilten dann die Patientenakten in zwei Gruppen ein: Marihuanakonsumenten und Nichtkonsumenten.

Die Studie, die 28.535 Marihuanakonsumenten untersuchte, ergab, dass Marihuanakonsumenten im Vergleich zur anderen Gruppe ein um 20 Prozent erhöhtes Risiko hatten, „während ihres Krankenhausaufenthalts ein schweres Herz- oder Gehirnereignis zu erleiden“. Fast 14 Prozent der Marihuanakonsumenten „hatten im Krankenhaus im Vergleich zu Nicht-Cannabiskonsumenten ein schweres Herz- und Hirnschädigungsereignis.“

Forscher warnten, dass weitere Daten erforderlich seien, um das Risiko des Marihuanakonsums zu bestimmen. Sie ermutigten medizinisches Fachpersonal, bei der Erhebung der Krankengeschichte eines Patienten gezielt nach Marihuana und nicht nur nach dem Rauchen zu fragen.

„Wir müssen auf schwerwiegende Herz- und Schlaganfallereignisse bei älteren Erwachsenen mit Cannabiskonsumstörung achten“, sagte der leitende Studienautor Avilash Mondal, Assistenzarzt am Nazareth Hospital in Philadelphia, in der Pressemitteilung.

„Die wichtigste öffentliche Botschaft besteht darin, sich der erhöhten Risiken bewusster zu werden und die Kommunikationswege zu öffnen, damit der Cannabiskonsum anerkannt und in Betracht gezogen wird“, fügte Mondal hinzu.