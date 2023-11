Neue Studie zeigt den Einfluss von Lithium auf die Gehirnaktivität während der Emotionsregulation

Die bipolare Störung, eine psychische Erkrankung, die durch wiederkehrende Episoden von Depression und Manie/Hypomanie gekennzeichnet ist, ist eine schwer zu verstehende und wirksam zu behandelnde Erkrankung. Lithium, ein Medikament, das seit sechs Jahrzehnten ein Hauptbestandteil der Behandlung bipolarer Störungen ist, hat sich als vielversprechend erwiesen, wenn es darum geht, die Häufigkeit von Stimmungsschwankungen zu reduzieren und andere potenzielle Vorteile zu bieten. Die genauen Mechanismen, durch die Lithium die Stimmung stabilisiert, sind jedoch noch unklar.

Eine aktuelle Studie veröffentlicht in Psychopharmakologie hilft, Licht in dieses Rätsel zu bringen, indem es den Einfluss von Lithium auf einen zentralen psychologischen Prozess untersucht, der bei bipolaren Störungen häufig beeinträchtigt ist: die Emotionsregulation. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Auswirkungen von Lithium auf das Gehirn während der Emotionsregulation und könnte den Weg für ein besseres Verständnis der bipolaren Störung und die Entwicklung wirksamerer Behandlungen ebnen.

Die bipolare Störung ist eine komplexe psychische Erkrankung, die durch extreme Stimmungsschwankungen gekennzeichnet ist, einschließlich Perioden von Depressionen und Manie oder Hypomanie. Diese Stimmungsschwankungen können tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben eines Menschen haben und sich auf seine Stimmung, Motivation, Kognition und sein Verhalten auswirken. Lithium, ein Medikament, das seit vielen Jahren zur Behandlung der bipolaren Störung eingesetzt wird, hat sich als wirksam bei der Verringerung der Häufigkeit dieser Stimmungsschwankungen erwiesen.

Trotz seiner langen Anwendungsgeschichte waren Forscher bestrebt, die genauen neurochemischen Wege aufzudecken, über die Lithium seine stimmungsstabilisierende Wirkung entfaltet. Das Verständnis dieser Mechanismen könnte dazu beitragen, die Reaktionen der Patienten auf die Lithiumbehandlung vorherzusagen, und möglicherweise zur Entwicklung wirksamerer Behandlungen führen, insbesondere für Personen, die auf bestehende stimmungsstabilisierende Medikamente nicht gut ansprechen.

„Bipolare Störung ist eine psychische Erkrankung, bei der Menschen sowohl depressive als auch manische Episoden erleben“, sagte Studienautorin Marieke Martens, leitende Postdoktorandin an der Universität Oxford. „Lithium ist eine der Hauptbehandlungen für diese Erkrankung, aber es kann schwierig sein, es langfristig einzunehmen.“

„Die Wirkung von Lithium wurde zufällig entdeckt und es ist nicht bekannt, wie es zu einer stimmungsstabilisierenden Wirkung kommt.“ Wir wollten daher herausfinden, wie sich Lithium auf die Art und Weise auswirkt, wie das Gehirn Emotionen reguliert, einen psychologischen Prozess, der bei einer bipolaren Störung beeinträchtigt ist. Dies wäre ein erster Schritt zur Weiterentwicklung der Behandlung.“

Eine vorherrschende Theorie auf dem Gebiet der bipolaren Störungsforschung besagt, dass Schwierigkeiten bei der emotionalen Regulierung zur zugrunde liegenden Psychopathologie der Störung beitragen. Emotionsregulation bezieht sich auf die Fähigkeit, die eigenen emotionalen Reaktionen auf verschiedene Reize zu modulieren, und sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des emotionalen Gleichgewichts. Eine Fehlregulation von Emotionen kann zu extremen Stimmungszuständen wie Manie oder Depression führen, die charakteristisch für eine bipolare Störung sind.

Hinweise aus strukturellen und funktionellen Neuroimaging-Studien deuten darauf hin, dass Störungen im frontolimbischen Netzwerk, einem Netzwerk von Gehirnregionen, die an der Emotionsregulation beteiligt sind, den Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation bei bipolaren Störungen zugrunde liegen können. Bei Personen mit bipolarer Störung wurden strukturelle Veränderungen beobachtet, wie etwa Unterschiede im Gehirnvolumen in Bereichen wie dem anterioren cingulären Kortex (ACC) und eine Verringerung der grauen Substanz im präfrontalen Kortex. Funktionell zeigten Personen mit bipolarer Störung im Vergleich zu gesunden Personen Unterschiede in den Gehirnaktivierungsmustern während emotionaler Regulierungsaufgaben.

Eine häufig verwendete Strategie zur emotionalen Regulierung ist die kognitive Neubewertung, bei der Personen emotional störende Reize bewusst neu interpretieren, um ihre emotionale Wirkung zu verringern. Gesunde Personen greifen während dieses Prozesses auf bestimmte Gehirnregionen zu, darunter unter anderem den vorderen präfrontalen Kortex, den dorsolateralen präfrontalen Kortex und den ventrolateralen präfrontalen Kortex.

Um die Auswirkungen von Lithium auf die Emotionsregulation zu untersuchen, führten die Forscher eine Studie mit 36 ​​gesunden Teilnehmern durch, die anhand spezifischer Kriterien sorgfältig ausgewählt wurden, um ihre Eignung für die Forschung sicherzustellen. Teilnehmer wurden ausgeschlossen, wenn sie psychiatrische Störungen oder medizinische Kontraindikationen hatten oder psychotrope Medikamente einnahmen. Ziel dieses strengen Screening-Prozesses war es, eine homogene Gruppe von Teilnehmern zu schaffen, um die direkten Auswirkungen von Lithium zu untersuchen.

Das Forschungsdesign folgte einem doppelblinden, randomisierten Ansatz und stellte sicher, dass weder die Teilnehmer noch die Forscher wussten, wer Lithium und wer ein Placebo erhielt. Die Teilnehmer erhielten 10–12 Tage lang entweder Lithium oder ein Placebo, und die Lithiumdosis wurde schrittweise erhöht, um einen stabilen Zustand zu erreichen.

Während der Studie wurden die Teilnehmer verschiedenen Beurteilungen unterzogen, darunter Verhaltensbeurteilungen, Stimmungsfragebögen und Magnetresonanztomographie-Scans (MRT). Diese Bewertungen ermöglichten es den Forschern, sowohl subjektive als auch objektive Veränderungen im Zusammenhang mit der Lithiumbehandlung zu messen.

Die Forscher fanden heraus, dass die kognitive Neubewertung bei gesunden Teilnehmern mit bestimmten Mustern der Gehirnaktivierung verbunden war. Dazu gehörte eine erhöhte Aktivierung in Regionen, die mit der kognitiven Kontrolle verbunden sind, wie dem präfrontalen Kortex, sowie eine verminderte Aktivierung in Regionen, die mit emotionaler Reaktivität verbunden sind, einschließlich der Amygdala.

Die Verabreichung von Lithium führte zu veränderten Gehirnaktivierungsmustern bei Aufgaben zur Emotionsregulation. Insbesondere zeigten Teilnehmer, die Lithium erhielten, eine verminderte Aktivierung in präfrontalen Bereichen, wie dem vorderen präfrontalen Kortex und dem oberen Frontalgyrus sowie dem Winkelgyrus. Diese Veränderungen wurden beobachtet, wenn die Teilnehmer eine kognitive Neubewertung im Vergleich zur passiven Betrachtung emotionaler Reize durchführten.

Eine explorative Analyse der Gehirnkonnektivität ergab Unterschiede zwischen der Lithium- und der Placebogruppe bei der Emotionsregulation. Die Lithiumgruppe zeigte während der Neubeurteilung im Vergleich zur Placebogruppe eine erhöhte Konnektivität zwischen bestimmten Gehirnregionen, einschließlich des rechten oberen Schläfengyrus.

„Unsere Studie liefert den ersten experimentellen Beweis dafür, dass Lithium die Gehirnprozesse beeinflusst, die der Regulierung unserer Emotionen zugrunde liegen“, sagte Martens gegenüber PsyPost. „Zum Beispiel veränderte Lithium im Vergleich zu Placebo die Aktivität und Konnektivität zwischen Gehirnregionen, die für die emotionale Verarbeitung wichtig sind (wie der präfrontale Kortex und der Gyrus angle), als die Teilnehmer aktiv versuchten, provozierte negative Emotionen herunterzuregulieren, während sie sich in einem MRT-Gehirnscanner befanden ( zum Beispiel indem man denkt, dass ein Bild eines Mannes mit Blutflecken eher ein Schauspieler sein könnte, der Make-up für einen Film trägt, als ein Opfer eines Übergriffs). Dies gibt uns einen Hinweis darauf, wie Lithium auf psychologischer Ebene wirken könnte – was bedeutet, dass sich die zukünftige Arzneimittelentwicklung auf neuartige Verbindungen konzentrieren könnte, die etwas Ähnliches bewirken, dann aber effektiver, ohne störende Nebenwirkungen zu verursachen.“

„Obwohl wir erwartet hatten, dass Lithium die Gehirnprozesse beeinflussen würde, die der emotionalen Regulierung zugrunde liegen, gingen einige unserer Ergebnisse in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben zum Beispiel vorhergesagt, dass Lithium die Aktivierung bestimmter Gehirnregionen erhöhen würde, die für die Regulierung von Emotionen wichtig sind (wie der vordere präfrontale Kortex), da dies auf eine verbesserte kognitive Kontrolle über Emotionen hindeuten würde (was von Vorteil wäre, wenn jemand Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu regulieren). bei bipolarer Störung).“

„Wir fanden jedoch das Gegenteil: Lithium reduzierte die Aktivität im vorderen präfrontalen Kortex“, fuhr Martens fort. „Wir verstehen noch nicht ganz, warum das so war. Eine Erklärung könnte sein, dass Lithium möglicherweise zu einer Störung dieses Prozesses statt zu einer Verbesserung geführt hat (d. h. „zu viel des Guten“), da die gesunden Probanden in unserer Stichprobe bereits vor der Behandlung wirksame Strategien zur emotionalen Regulierung angewendet hatten. Eine zukünftige Studie, die die Wirkung von Lithium bei Patienten mit bipolarer Störung (oder einer Gruppe mit eingeschränkter emotionaler Regulation) untersucht, könnte uns bei der Lösung dieses Problems helfen.“

Die Ergebnisse der Studie blieben konsistent, wenn man Unterschiede in der grauen Substanz berücksichtigte und mögliche Störfaktoren im Zusammenhang mit der Gehirnaktivität kontrollierte. Obwohl diese Studie wertvolle Einblicke in die Auswirkungen von Lithium auf die Emotionsregulation liefert, ist sie nicht ohne Einschränkungen. „Obwohl Lithium beispielsweise die Gehirnaktivität im Zusammenhang mit der emotionalen Regulierung beeinflusste, berichteten die Teilnehmer selbst nicht über eine subjektive Veränderung ihrer Gefühle, nachdem sie aktiv versucht hatten, ihre Emotionen zu regulieren“, erklärte Martens.

„Aber was vielleicht noch wichtiger ist: Die Studie muss bei Patienten mit bipolarer Störung wiederholt werden, bevor wir Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Lithium auf die emotionale Regulierung bei Patienten mit dieser Störung ziehen können. Wie bereits erwähnt, verfügen gesunde Freiwillige möglicherweise bereits über eine nahezu optimale Fähigkeit, ihre Emotionen zu regulieren, sodass die Wirkung von Lithium möglicherweise nicht genau das widerspiegelt, was bei der Behandlung einer bipolaren Störung zu beobachten wäre.“

„Der Grund für die Durchführung dieser ersten Studie an gesunden Freiwilligen bestand darin, dass dies dazu beiträgt, die Mechanismen hinter der Lithiumbehandlung zu isolieren, ohne dass Komplikationen durch störungsbezogene Faktoren (z. B. Schweregrad der Störung, Dauer, Zustand und/oder Medikamentenhistorie) auftreten, was ebenfalls der Fall wäre.“ Es wird erwartet, dass es die Gehirnaktivität beeinflusst“, sagte Martens. „Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass eine 11-tägige Lithiumbehandlung nicht repräsentativ für die tatsächliche klinische Praxis ist, da Lithium normalerweise über längere Zeiträume verabreicht wird. Daher sollten zukünftige Studien die vorliegenden Erkenntnisse anhand einer großen Patientenstichprobe mit einer längeren Behandlungsdauer validieren.“

„Wir danken allen Teilnehmern für die Teilnahme an dieser Studie, denn ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen!“ Wenn Sie daran interessiert sind, selbst an solchen Studien teilzunehmen, schauen Sie sich bitte https://perloxford.com/participate-in-research/ an.

Die Studie „Auswirkung der Lithiumverabreichung auf die Gehirnaktivität unter einem Paradigma der Emotionsregulation bei gesunden Teilnehmern: eine Studie zur funktionellen Magnetresonanztomographie“ wurde von Pilar Artiach Hortelano, Marieke AG Martens, Abigail Pringle und Catherine J Harmer verfasst.