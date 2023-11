Diese Studie konzentriert sich auf die gefährlichen Marburg- und Ebola-Viren, die in den letzten Jahren zu tödlichen Ausbrüchen geführt haben. Obwohl wir einige Faktoren kennen, die diesen Viren dabei helfen, in unsere Zellen einzudringen, gibt es noch vieles, was wir nicht verstehen.

In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler des Karolinska Institutet und des Instituts für Molekulare Biotechnologie ein neues Molekül in Zellen entdeckt, das für die Infektion und Ausbreitung von Ebola- und Marburg-Viren im Körper von entscheidender Bedeutung ist.

Dieses als CCZ1 bekannte Molekül ist ein Protein, das die Bewegung anderer Moleküle in Zellen steuert. Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass CCZ1 auch mit SARS-CoV-2-Infektionen assoziiert ist, was zu neuen Möglichkeiten zur Bekämpfung verschiedener Viren führen könnte. Sie fanden heraus, dass CCZ1 für Marburg- und Ebola-Viren essentiell ist, um menschliche Leberzellen und Blutgefäße zu infizieren, zwei wichtige Ziele dieser Viren.

In dieser Studie nutzten die Forscher fortschrittliche Stammzellbibliotheken und im Labor gezüchtete Miniorgane, sogenannte Organoide. Sie konzentrierten sich darauf, wie das Virus menschliche Blutgefäße und Leberorganoide infiziert, und zeigten, dass CCZ1 für die Ausbreitung und Replikation des Virus von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Erkenntnisse könnten zu neuen Behandlungsmöglichkeiten für Ebola- und Marburg-Viren führen, die dafür bekannt sind, hämorrhagisches Fieber mit hohen Sterblichkeitsraten zu verursachen. Sie planen, diese einzigartige Plattform zu nutzen, um kritischere Moleküle für Virusinfektionen zu identifizieren und neue antivirale Medikamente zu entwickeln.

Die Studie wurde von der EU und dem schwedischen Forschungsrat gefördert.

Die Ergebnisse der Studie könnten den Weg für neuartige Therapien für Ebola-Virus-Infektionen ebnen. Darüber hinaus kann die in dieser Studie verwendete Forschungsplattform zur Untersuchung anderer Virusinfektionen und zur Identifizierung von Molekülen eingesetzt werden, die für deren Ausbreitung und Replikation entscheidend sind. Dieser Ansatz könnte zur Entwicklung neuer antiviraler Behandlungen führen.

