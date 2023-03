Première bij “stern TV am Sonntag”: Am 5. März präsentiert eerste keer Mareile Höppner die Sendung. Voor de 45-jaren die een Wunsch in Erfüllung krijgen. Das sind die Themen der Sendung.

Nieuw gezicht: Mareile Höppner was de eerste Einsatz als moderator van “stern TV am Sonntag”. Die Sendung läuft am 5. März ab 22.10 Uhr bij RTL. Die 45-jaarlijkse alldings voor Regelmäßige TV-Zuschauer een goede Bekannte sein: Seit Januar 2023 moderiert sie das Magazine “Extra” beim Kölner Sender, wo sie bereits in den 2000er Jahren für verschiedene Formate arbeitete. Zwischendurch arbeitete die gebürtige Hamburgerin für die ARD.

Als u een “strenge TV am Sonntag” bent, kunt u zien dat het format dat u kunt gebruiken en een planning aan een einde maakt voor een van de meest krachtige of actieve Thema’s die over Bordwerfen-wollen gaan. Mit Blick auf ihre Premieren-Ausgabe sagt Mareile Höppner: “Wir gehen in dieser Woche, in der vale Post von ihren Energie-Anbieten bekommen dürften, auf das Thema Preisbremse von Strom und Gas ein. Wir zeigen, we kunnen redden en auch, wer die großen Gewinner am Ende sein könnten – leader wohl nicht allein die Verbraucher. En als allesklappt, freue ich mich mich auf one besonderen Gast im “Stern TV”-Studio. Für uns both wäre es aine Premiere. Ich binnt, wer überraschter sein wird. Aber dazu Sonntag mehr.”

Die Themen bij “stern TV am Sonntag” ben 5. März mit Mareile Höppner



1.) Wie kan de energiekonzerne opheffen – en de politiek kan niets opleveren.

De energieprestatie die wordt geleverd, is voor ons allemaal waar. Dit is het Linke-Tasche-rechte-Tasche-System. Als de Verbraucher lohnt es sich kaum zu wechseln, weil the hohen Preise vom State were bezahlt. Als dat zo is dat onze Steuergelder sind, wird häufig übersehen. Dus we waren als Kunde und als Steuerzahler doppelt abgezockt.

2.) Vier Tage arbeiten, drie Tage chillen – en das bei vollem Gehalt. Sollten wir alle weniger arbeiten?

Een britische studie met herausgefunden: Die Vier-Tage-Woche ist gut für alle! Het product kan worden verkregen en de zuiverheid van de Mitarbeiter-steigt. Wie is das möglich? Het is duidelijk dat de Krankenstand tot uiting komt in de vorm van een burn-out en de oorzaak ervan. Is dat das wirklich ein Modell für Deutschland? Enkele Unternehmer-saga’s: Nein. Andere kunnen lang worden gebruikt en niet worden beheerd.

3.) Der Katzen-Lockdown von Walldorf 2.0

Der Hausarrest für Katzen in Walldorf ist dieses Jahr noch langer als im letzten Jahr. Van 1 april tot 31 augustus verguldt een streng Ausgangsverbot im südlichen Teil der Stadt. Der Grund: In der Nachbarschaft bruten die bedrohten Haubenlerchen. Wer tegen die Allgemeinverfügung verstößt, muss mit Strafen tot 50,000 Euro rechnen, valt Haubenlerchen verletzt of getötet zijn. Een Ausnahmegenehmigung bekommt nur, wer seine Katze met een GPS-Tracker ortet, seinen Garten einzäunt of the Tiere and the Leine lays. Erstmals Stellt sich der Zuständige Landrat Stefan Dallinger den Fragen live im Fernsehen en discutiert mit Tierschützern en Katzenbesitzern.

Mareile Höppner freut sich auf ihre Premiere. Für sie geht am Sonntag ein Wunsch in Erfüllung: “Other wünschen sich einen Stern auf dem “Walk of Fame”, ich wollte immer strenge tv-moderieren.”

Leute von heute Ablenkung vom Ehe-Aus: Sylvie Meis entspannt in Mexico

In der Galerie: Kleine Geschichten aus der Welt der Prominenten.

roes / streng