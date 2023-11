Neue Russland-Sanktionen: Selenskyj begrüßt weitere US-Strafmaßnahmen

Washington/Kiew. Die USA haben neue Sanktionen gegen Dutzende Unterstützer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt. Die Sanktionen zielen unter anderem darauf ab, den russischen Energie- und Rohstoffsektor zu schwächen, hieß es in Erklärungen des Finanz- und des Außenministeriums am Donnerstag in Washington. Sie richteten sich auch gegen diejenigen, die sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen. Die Strafmaßnahmen betreffen sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen und Institutionen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Zu den Neuzugängen auf der Sanktionsliste zählen der Betreiber eines Flüssigerdgasprojekts des großen russischen Erdgaskonzerns Novatek in der russischen Arktis und das Bergbauunternehmen Rustitan, das in Russland für ein Projekt zur Erschließung der weltgrößten Titanerzlagerstätte verantwortlich ist . Auch der Name Alexander Sacharow steht auf der Liste: Er ist verantwortlich für den Bau der russischen Lancet-Drohnen, die in letzter Zeit zunehmend in der Ukraine eingesetzt werden.

Durch die Sanktionen werden etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern und allen anderen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten ist es untersagt, mit den sanktionierten Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen Geschäfte zu tätigen. Auch das internationale Geschäft wird für die von den Sanktionen Betroffenen tendenziell deutlich schwieriger.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ukrainische Soldaten der 92. Brigade zielen im September mit einer Flugabwehrrakete auf die Frontlinie bei Klishchyivka bei Bachmut. © Quelle: Alex Babenko/AP/dpa

Selenskyj bezeichnet die US-Sanktionen gegen Russland als „mächtig“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte das neue US-Sanktionspaket gegen Russland als „sehr wirksam“. Andere wichtige Bereiche der Wirtschaft des Angreifers unterliegen nun Strafmaßnahmen. Es müsse aber auch verhindert werden, dass Moskau die Sanktionen umgehen könne, sagte Selenskyj in seiner am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Russland hat die Sanktionen wiederholt als wirkungslos bezeichnet.

Selenskyj zeigte sich erneut siegessicher. „Ich bin überzeugt, dass die Ukraine definitiv gewinnen wird“, sagte er über den Krieg, den Russland vor mehr als 20 Monaten begonnen hatte. Ukrainische Medien, die Selenskyj grundsätzlich nicht kritisieren, betonten, dass der Präsident in seiner Videobotschaft nicht auf die viel beachteten Äußerungen des ukrainischen Oberbefehlshabers Waleri Zalushny reagiert habe, wonach der Zermürbungskrieg in einer Sackgasse angelangt sei. Ein Stillstand auf dem Schlachtfeld würde Russland nur dabei helfen, die Verluste seiner Armee auszugleichen, sagte Saluzhny.

Selenskyj sagte vielmehr, dass Russland allmählich die Kontrolle über das Schwarze Meer verliere und sich in die östlichen Regionen zurückziehe. „Wir werden sie auch dort erreichen“, sagte er. Russland hingegen betont immer wieder, dass es die Kontrolle in den Gewässern habe und dort auch Patrouillen mit Kampfflugzeugen fliege.

In seiner Videobotschaft informierte Selenskyj auch über ein Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel; Demnach macht die Ukraine Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt. Das Land hat Kandidatenstatus und rechnet mit dem Beginn der Beitrittsverhandlungen in diesem Jahr. Hierzu gibt es noch keine Entscheidung. „Die Entscheidung wird bedeutsam sein, ein sehr symbolischer Schritt, der widerspiegelt, wie viel die Ukraine erreicht hat“, sagte Selenskyj.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Außenminister: Nahostkonflikt verringert die Hilfe für die Ukraine nicht

Laut Außenminister Dmytro Kuleba habe die Ukraine trotz des neuen Kriegsschauplatzes im Nahen Osten derzeit nicht das Gefühl, „dass die Unterstützung unserer Partner in irgendeiner Weise nachlässt“. Vielmehr habe sein Land „auf allen Ebenen Zusagen erhalten, dass die Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt wird“, sagte Kuleba am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Auch hierfür verfügen die Partner über die nötigen Kapazitäten. Allerdings gelte auch für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern: „Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Ressourcen wird er verbrauchen.“

Seit September sind über 70 Schiffe in ukrainische Seehäfen eingelaufen

Trotz russischer Luftangriffe auf Hafenanlagen sollen seit September mehr als 70 Handelsschiffe ukrainische Seehäfen am Schwarzen Meer angelaufen haben. Marinesprecher Dmytro Pletentschuk bezifferte die Exportmenge im ukrainischen Auslandsfernsehen am Donnerstag auf fast 1,5 Millionen Tonnen pro Monat. Während des von Russland bis zum Sommer unterstützten Abkommens über den Export ukrainischen Getreides waren es durchschnittlich 2,8 Millionen Tonnen Agrargüter pro Monat.

Der Schlüssel zum Aufwärtstrend seien niedrigere Versicherungskosten, sagte der Sprecher der Marine. Diese sanken nach dem Eintreffen der ersten Frachter und verließen die ukrainischen Schwarzmeerhäfen im September trotz der Gefahr eines russischen Feuers unbeschädigt. „Und außerdem hat sich dieser Kanal bereits zu einem Export-Import-Kanal entwickelt“, betonte Pletenchuk. Russland hatte seine Versuche einer Seeblockade damit begründet, dass es Waffenlieferungen an die Ukraine auf dem Seeweg verhinderte.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 kam der ukrainische Seehandel zum Erliegen. Trotz des anhaltenden Krieges konnte für fast zwölf Monate ein sogenannter Getreidekorridor eingerichtet werden – vermittelt durch die Vereinten Nationen und die Türkei. Ziel war es, den Export von ukrainischem Getreide zu erleichtern, um die internationalen Lebensmittelpreise zu stabilisieren. In dieser Zeit konnten Schiffe ukrainische Seehäfen nur nach vorheriger russischer Kontrolle anlaufen. Moskau ließ das Abkommen im Juli auslaufen. Im September erklärte Kiew, dass es selbst für eine sichere Durchfahrt sorgen werde.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Was am Freitag wichtig sein wird

Die Ukraine setzt ihre Gegenoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete in den Regionen Saporischschja, Cherson, Luhansk und Donezk fort. Das Land hat außerdem angekündigt, die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim zurückzuerobern.

RND/dpa