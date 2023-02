Zwei Spiele mit omgebautem Kader, zwei Siege: Die Transfers kurz voor de All-Star-Pause schinnen sich auszuzahlen für die Los Angeles Lakers. En ook de Dallas Mavericks met hun nieuwe Superstar-Duo op weg naar de NBA.

Die Los Angeles Lakers hebben twee keer gespeeld na hun grote Kader-Umbau won en won zelf met 124:111 tegen titelverdediger Golden State Warriors doorstaan. Basketbal-Nationalspieler Dennis Schröder heeft zijn beste Spiel nach de All-Star-Pause van de Bank en zijn favoriete Vorstellung. In seinen 27 Minuten verbuchte daar 13 Punkte und 6 Vorlagen. Bester Werfer oorlog zowel de Lakers Neuzugang Malik Beasley met 25 Zählern, beide de Warriors verbuchte Klay Thompson 22 Punkte.

Op hun weg naar de Playoffs-oorlog van Erfolg hebben de bestsserten Warriors voor het team uit Los Angeles von großem Wert. Steph Curry versloeg de Warriors opnieuw. “War gut, wir haben mit knapp 20 geführt. Der Ball hat sich gut bewegt im ersten Viertel, gute Defensive”, zei Schröder. “Jetzt kriege ich auch den Ball. Der Ball läuft durch mich, da habe ich dann auch ein besseres Gefühl, wenn ich einen Dreier werfe als nur von Ecke zu Ecke zu to run. Ich glaube, dass das so schon gut ist.”

De Dallas Mavericks gaan aan de leiding voor een 142:116 tegen de San Antonio Spurs, de combinatie van Luka Doncic en Kyrie Iriving lijkt te functioneren. Doncic verbuchte 28 Punkte en 10 Vorlagen, Irving lieferte 23 Zähler en lege 6 Körbe auf. De Orlando Magic zette zichzelf in een smal duel met de Detroit Pistons door en won 108:106. Franz Wagner war mit 21 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft, sein Bruder Moritz Wagner kam auf 9 Zähler. Seit sieben Spielen wechseln sich bei Orlando Sieg und Niederlage ab. In der Eastern Conference liggen Wagner und Co. mit 25 Siegen en 35 Niederlagen ongewijzigd op Rang 13.

Beide Spitzenteams van de Liga komen uit met Siegen aus der Pause. De Denver Nuggets, de nummer één van de Western Conference, eindigden met 115:109 met beide Cleveland Cavaliers. De Boston Celtics winnen beide Indiana Pacers met 142:138, terwijl het team op de tafel van de Eastern Conference vecht.