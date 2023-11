Neue Richtlinien zur Lungenkrebsvorsorge erhöhen die Eignung für Hochrisikopatienten: Sollten Sie sich einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen?

Die American Cancer Society (ACS) hat neue Richtlinien für Lungenkrebs-Screenings bekannt gegeben.

Der am Mittwoch in der ACS-Fachzeitschrift „CA: A Cancer Journal for Clinicians“ veröffentlichte Ratgeber untersucht die Personen, bei denen ein hohes Risiko besteht, an Lungenkrebs zu erkranken, und welche Personen jedes Jahr untersucht werden sollten.

Das ACS empfiehlt jetzt jährliche CT-Scans mit niedriger Dosis für Personen im Alter von 50 bis 80 Jahren, die seit mehr als 20 Packungsjahren geraucht haben, was zuvor auf 30 festgelegt wurde.

Ein Packungsjahr entspricht laut ACS dem Rauchen einer Packung oder etwa 20 Zigaretten pro Tag über ein Jahr hinweg.

Dies entspricht einer Person, die 20 Jahre lang eine Packung pro Tag raucht, oder 10 Jahre lang zwei Packungen pro Tag.

Die Anzahl der Jahre seit der Raucherentwöhnung ist kein Kriterium mehr für den Beginn oder die Beendigung jährlicher Vorsorgeuntersuchungen.

Dies bedeutet, dass Menschen, die 15 Jahre lang rauchfrei sind, ihre Vorsorgeberechtigung nicht verlieren, da das Lungenkrebsrisiko mit zunehmendem Alter immer noch steigt, betonte die ACS.

„Das bedeutet, dass bei einer Person, die mindestens 20 Jahre lang geraucht hat, unabhängig davon, ob sie gestern oder vor 20 Jahren mit dem Rauchen aufgehört hat, ein hohes Risiko besteht, an Lungenkrebs zu erkranken, und bei der eine jährliche LDCT-Untersuchung empfohlen werden sollte „Sie haben kein ernsthaftes gesundheitliches Problem, das ihre Lebenserwartung wahrscheinlich einschränkt, oder sie können oder wollen sich nicht behandeln lassen, wenn Lungenkrebs festgestellt wird“, schrieb die ACS auf ihrer Website.

Das Screening-Alter wurde von zuvor 55 auf 74 Jahre ausgeweitet – wodurch die Anspruchsberechtigung auf etwa fünf Millionen weitere Personen ausgeweitet wurde.

Das ACS empfahl denjenigen, die ein Screening in Betracht ziehen, die gemeinsame Entscheidungsfindung mit einem medizinischen Fachpersonal zu üben und den Zweck und die Funktion von Screenings zu besprechen.

Anbieter und Patienten sollten außerdem die Vorteile, Grenzen und Nachteile von LDCT-Screenings besprechen.

Die Organisation ermutigte auch Menschen, die immer noch rauchen, eine Beratung zur Raucherentwöhnung in Anspruch zu nehmen und verfügbare Ressourcen zu konsultieren.

Die neuen Richtlinien zielen darauf ab, die Zahl der Todesfälle durch Lungenkrebs in den USA zu senken, wo mehr Menschen an der Krankheit sterben als an Dickdarm-, Brust- und Prostatakrebs zusammen.

Laut ACS kann Lungenkrebs erfolgreich behandelt werden, wenn er in einem frühen Stadium erkannt wird, wenn der Krebs noch klein ist und sich nicht ausgebreitet hat.

„Das gesamte Ziel … besteht darin, so viele Hochrisikopatienten wie möglich in dieser Population zu erfassen, um etwas zu bewirken.“

Mark Dylewski, Chefarzt der Thoraxchirurgie am Miami Cancer Institute, deutete an, dass diese Leitlinien „im Laufe der Zeit wahrscheinlich flexibel sein werden“, da die Krebsepidemiologie weiter überprüft wird, teilte er Fox News Digital in einer E-Mail mit.

„Die US Preventative Services Taskforce verfolgt die Epidemiologie von Lungenkrebs in den Vereinigten Staaten und ist bestrebt, die höchsten Risikofaktoren in der größten Patientenpopulation zu identifizieren, damit sie die Patienten bei der Entscheidung für eine Screening-Studie beeinflussen oder anleiten können.“ “ er sagte.

Dylewsi ging davon aus, dass die Veränderungen wahrscheinlich durch die Erkenntnis einer größeren Population früher Lungenkrebsfälle bei jüngeren Patienten vorangetrieben wurden.

Dies könnte auch der Grund für die Reduzierung von 30 Rudeln pro Jahr auf 20 sein, da in dieser Population ein „signifikant erhöhtes Risiko“ bestehe, fügte er hinzu.

„Das gesamte Ziel bei Studien wie dieser besteht darin, so viele Hochrisikopatienten wie möglich in dieser Population zu erfassen, um eine Wirkung zu erzielen“, sagte er.

„Insgesamt beobachten wir in den gesamten Vereinigten Staaten einen Rückgang der Inzidenz von Lungenkrebs aus vielen Gründen, darunter Patienten, die seltener rauchen, und eine stärkere Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung.“