Neue Präsidentschaftskandidatur?: Trump kündigt „sehr große Ankündigung“ an.

Schon lange wird über eine neue Kandidatur des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump spekuliert – nicht zuletzt, weil er selbst die Gerüchte immer wieder anheizt. Kurz vor den US-Zwischenwahlen kündigt Trump nun eine „große Ankündigung“ für die kommende Woche an.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass er nächste Woche eine neue Kandidatur für das Amt ankündigen könnte. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump am 15. November eine „sehr große Ankündigung“ an. Er begründete die wochenlange Wartezeit damit: „Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung von morgen ablenkt.“

An diesem Dienstag werden in den USA das Repräsentantenhaus, Teile des Senats und Dutzende Gouverneure neu gewählt. Lange wurde spekuliert, dass Trump nach dem Erfolg wohlgesonnener Kandidaten eine eigene Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen könnte.

Am Montag waren Gerüchte verbreitet worden, dass dies bei der Show in Ohio passieren könnte. Am Ende blieb es aber bei der Bekanntgabe des Termins nächste Woche. Als Ort für die voraussichtliche Veranstaltung am 15. November wählte Trump sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Bei dem Auftritt am Montag wiederholte er erneut seine falsche Behauptung, der aktuelle Präsident Joe Biden habe die Wahl im November 2020 nur durch Betrug gegen ihn gewonnen .