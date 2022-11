Neue Militärhilfe für die Ukraine: USA und Niederlande liefern 90 sowjetische Panzer

Washington schnürt ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine. Ein zentraler Bestandteil sind Dutzende sowjetische T-72-Panzer aus Tschechien, die von den USA und den Niederlanden nachgerüstet werden. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen.

Um die Ukraine im Kampf gegen russische Angreifer zu unterstützen, stellen die USA dem Land zusätzliche Militärhilfe im Wert von 400 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Das teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit. Die US-Militärunterstützung für Kiew belief sich damit seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden Anfang 2021 auf insgesamt 18,9 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Pentagon wurden die meisten Waffen und Ausrüstungsgegenstände – 18,2 Milliarden US-Dollar – seit der russischen Invasion Ende 2021 zugesagt Februar.

Das neue Paket umfasste 45 generalüberholte, von der Sowjetunion entworfene T-72-Kampfpanzer, sagte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Die Panzer stammen aus Tschechien. Die Niederlande wiederum stellten ebenfalls 45 Panzer dieses Typs zur Verfügung. Insgesamt würden 90 T-72-Kampfpanzer in die Ukraine geliefert.

Das trilaterale Abkommen mit der Tschechischen Republik und den Niederlanden über die Lieferung der T-72-Panzer ist ein direktes Ergebnis der Beratungen der sogenannten internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden. Das Paket umfasst auch die Lieferung von Drohnen und die Reparatur von 250 Hawk-Flugabwehrraketen.

Selbsthilfegruppe am Stützpunkt Wiesbaden

Singh sagte, die Ukraine sei mit von der Sowjetunion entworfenen Panzern vertraut. Andererseits wäre die Einführung eines neuen Kampfpanzers auf dem Schlachtfeld extrem teuer, schwierig und eine große Herausforderung für die ukrainischen Truppen. Ein Teil der T-72-Panzer soll noch vor Jahresende ausgeliefert werden, der Rest im neuen Jahr. Die Sprecherin kündigte außerdem an, dass die USA an ihrem Standort in Wiesbaden eine „Ukraine Security Assistance Group“ einrichten würden, um die langfristige Unterstützung für Kiew weiter zu koordinieren. Diese ist dem europäischen US-Kommando unterstellt.

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sicherte bei einem Besuch in Kiew die weitere Unterstützung der USA für die Ukraine zu. Sullivan traf in der ukrainischen Hauptstadt nach Angaben einer Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses unter anderem mit Staatschef Wolodymyr Selenskyj, seinem Berater Andriy Yermak und dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov zusammen. Sein Besuch „unterstrich die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine und ihre Bevölkerung bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität“.