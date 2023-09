Wenn Sie sich gerade ein neues iPhone 15-Gerät zugelegt haben, bevor Sie Ihre Daten von einem älteren Telefon übertragen, stellen Sie sicher, dass Sie das neue Telefon zuerst auf iOS 17.0.2 aktualisieren. In einem Apple-Supportdokument heißt es, dass das am Donnerstag veröffentlichte Update ein Problem behebt, das „möglicherweise die direkte Übertragung von Daten von einem anderen iPhone während der Einrichtung verhindert“ (via MacRumors).