Neue geopolitische Blöcke werden die Zukunft regieren – POLITICO

Abishur Prakash ist Mitbegründer und geopolitischer Futurist des Centre for Innovating the Future (CIF), einer Beratungsfirma mit Sitz in Toronto, Kanada. Er ist außerdem Autor von fünf Büchern und ein weltweiter Redner. Sein neuestes Buch trägt den Titel „The World Is Vertical: How Technology Is Remaking Globalization“.

Während Nationen auf der ganzen Welt versuchen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, bildet sich in Lateinamerika ein neuer geopolitischer Block, der für alle „das Sagen haben“ könnte – von China bis Tesla.

Diese neue „Lithium-Allianz“, die von Mexiko ins Auge gefasst wird, das Anfang dieses Jahres seine Lithiumindustrie verstaatlicht hat, würde das Land mit Argentinien, Bolivien und Chile zusammenbringen – den vier Nationen, die den größten Teil des weltweiten Lithiums kontrollieren –, da sie versuchen, die Produktion zu kontrollieren und Handel mit einer Ressource, die sich schnell zu einem der kritischsten Rohstoffe der Welt entwickelt.

Aber das ist kein Einzelfall.

Die Welt tritt in eine Phase der „vertikalen Globalisierung“ ein, in der sich weltweit neue geopolitische Blöcke bilden. Und während sich die Welt in mehrere Gruppen aufspaltet, könnten diese neuen Blöcke – sowohl formelle (dh Allianzen) als auch informelle (dh Handelskorridore) – alles neu gestalten, von Lieferketten bis hin zur Nachhaltigkeit.

Im Indopazifik haben die Vereinigten Staaten „Chip 4“ vorgeschlagen, eine Halbleiterallianz mit Japan, Südkorea und Taiwan, mit dem Ziel, Lieferketten für Chips aufzubauen, die nicht von China abhängig sind, und Pekings technologischen Aufstieg zu stoppen. Die Allianz wird vorangetrieben, gerade als die „Semiconductor Manufacturing International Corporation“ – der größte Chiphersteller in China – trotz der US-Sanktionen einen fortschrittlichen Bitcoin-Mining-Chip vorstellt und neue radikale Ideen in der chinesischen Gesellschaft auftauchen, wie die Erhebung einer 400-prozentigen Steuer auf Smartphones, die im Land verkauft werden und ausländische statt chinesische Chips verwenden.

Unterdessen haben sich im Nahen Osten Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit Indien und den USA zusammengetan, um „I2U2“ zu gründen, einen neuen Block zur Förderung von Innovationen. Das erste Treffen der Gruppe endete mit einer Reihe von Vereinbarungen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Bau von „Food Parks“ reichten, die „klimaintelligente Technologien“ in ganz Indien einsetzen, bis hin zu den USA, die Solarenergieprojekte in Indien finanzieren, um nachhaltigere Energieoptionen für die Welt zu schaffen.

Und während Kasachstan in Zentralasien den Fluss des physischen und digitalen Handels in ganz Eurasien neu gestalten will, baut China den sogenannten „Nordkorridor“ – einen Korridor, der Asien und Europa über Russland und Weißrussland verbindet – als Teil des Gürtels und Road Initiative (BRI) seit mehreren Jahren.

Da der Krieg in der Ukraine diesen Korridor nun jedoch instabil macht, hat Kasachstan – ebenfalls im Kontext der BRI – den alternativen „Middle Corridor“ vorgeschlagen, der Asien und Europa über die Türkei verbinden würde. Dies schafft natürlich ein neues Rätsel für die USA, die wollen, dass sich Europa von Russland abkoppelt, aber am Ende möglicherweise europäische Unternehmen tiefer in Chinas Arme drängen.

Mit all diesen aufstrebenden neuen Blöcken entfernt sich die Welt mit hoher Geschwindigkeit von einem „Eine-Gruppe-für-alle“-Ansatz. Die alte Ära der Globalisierung geht zu Ende, und die neuen Allianzen und Korridore, die sich bilden, werden nur zu einer weiteren globalen Fragmentierung führen und sowohl Regierungen als auch Unternehmen große Schocks bereiten.

Zum einen beziehen viele dieser neuen exklusiven Blöcke, die von den USA geschaffen wurden, nicht mehr Amerikas traditionelle Verbündete wie Kanada, Frankreich oder Deutschland ein. Vielmehr setzen die USA neben Großbritannien verstärkt auf den Indopazifik, was ihre alten Partner in Europa und im Nahen Osten vor ein Dilemma stellt: Sollten sie bei den USA bleiben oder anderswo setzen?

Unternehmen werden auch von den geopolitischen Blöcken betroffen sein, denen ihre Regierungen beitreten, und als solche schaffen sie auch ihre eigenen Blöcke. Zwischen SK Telecom und der Deutschen Telekom wurde bereits ein Pakt zum Aufbau einer „Metaverse Alliance“ unterzeichnet, und Unternehmen wie Tesla haben Interesse am Aufbau eigener Lieferketten für Ressourcen bekundet.

Während schließlich alle Augen auf den Westen oder Asien gerichtet sind, rückt auch Afrika ins Rampenlicht. Kürzlich veranstaltete die Afrikanische Union (AU) ihren 3. Afrikanischen Integrationstag unter dem Thema Afrikanische Integration und Deglobalisierung. Und die AU macht den Unternehmen des Kontinents bereits deutlich, dass sie sich selbstständig machen und nicht vom Rest der Welt abhängig sein sollten.

Die Weltwirtschaft ist seit Jahrzehnten offen und zugänglich, aber es ist eine neue Neuausrichtung im Gange, die die Welt entlang neuer Bruchlinien spaltet.

Viele dieser Bruchlinien sind ideologisch – eine massive Verschiebung gegenüber den letzten Jahrzehnten, als die Ideologie zu verschwinden schien. Ebenso wichtig ist, dass die Entscheidungen, die diese neuen Blöcke treffen, nicht nur von Ländern oder Unternehmen, sondern auch von einfachen Menschen zu spüren sein werden.

In naher Zukunft wird es mehrere Blöcke geben, die um die Weltherrschaft konkurrieren. Und diese Blöcke müssen miteinander koexistieren und gleichzeitig kreative Wege finden, um Länder – und Unternehmen – in ihre Ecke zu bringen. Die Frage ist, wie weit werden diese Blöcke gehen, um ihre Ideen durchzusetzen? Und was passiert, wenn sich das Zusammenleben zwangsläufig als schwierig erweist?