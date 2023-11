Neue Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen Gehirn und Herz zeigen, liefern Hinweise

Eine plötzliche Einschränkung der Durchblutung des Gehirns. So haben Wissenschaftler traditionell erklärt, warum Menschen ohnmächtig werden.

Es bleiben jedoch einige Rätsel offen: Was führt dazu, dass sich der Blutfluss eines Menschen spontan verändert? Und welche Teile des Gehirns spielen eine Schlüsselrolle?

Neue Forschungsergebnisse an Mäusen, die diese Woche in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurden, bieten ein genaueres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen, die der Ohnmacht zugrunde liegen.

Die Forscher vermuten, dass die Aktivierung von Neuronen, die Herz und Gehirn verbinden, einen Ohnmachtsanfall auslösen kann.

„Dies ist der erste Schritt, um zu zeigen, dass Ohnmacht viel mehr bedeutet als nur eine verminderte Durchblutung“, sagte Vineet Augustine, Assistenzprofessorin für Neurobiologie an der University of California in San Diego und einer der Autoren der Studie.

„Die Verringerung des Blutflusses spielt zwar eine Rolle, aber es spielen hier auch andere Schaltkreise im Gehirn eine Rolle“, fügte er hinzu. „Es ist nicht so einfach, wie es in den Lehrbüchern der Kardiologie steht.“

Konkret fanden die Forscher heraus, dass Neuronen unterhalb des Schädels Signale vom Herzen an das Gehirn senden, die einen Abfall der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz auslösen. Dies wiederum kann zu der häufigsten Art von Ohnmacht führen – der sogenannten „Reflexsynkope“ – die durch Dehydrierung, den Anblick von Blut oder langes Stehen verursacht werden kann.

„Oft fragen wir uns einfach, was wir dagegen tun sollen“, sagte Dr. Zachary Goldberger, ein Kardiologe an der University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health, der nicht an der neuen Forschung beteiligt war.

„Da diese Wissenschaftler uns nun dabei geholfen haben, zu verstehen, dass es einen möglichen Mechanismus dafür gibt, kann man sich möglicherweise vorstellen, dass Therapien in Sicht sind“, sagte er.

Die Ergebnisse gelten nicht für Ohnmachtsanfälle, die durch zugrunde liegende Herzprobleme wie extrem langsame oder schnelle Herzrhythmen verursacht werden. Diese Fälle seien seltener und tödlicher, sagte Goldberger.

Ein Ohnmachtsexperiment an Mäusen

Im Rahmen der Studie spekulierten die Forscher, dass die Ohnmacht durch die Aktivierung des Vagusnervs verursacht wurde – einer Autobahn aus Neuronen oder Nervenzellen, die das Gehirn mit anderen Organen verbindet.

Der Vagusnerv ist Teil des parasympathischen Nervensystems, das dem Körper hilft, sich auszuruhen und zu entspannen. Wissenschaftler vermuten, dass bei Ohnmachtsanfällen der Parasympathikus übertrieben reagiert, sodass Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung zu stark verlangsamt werden.

Um herauszufinden, welche Rolle der Vagusnerv bei Ohnmachtsanfällen spielen könnte, untersuchten die Forscher die inneren Organe von Mäusen unter dem Mikroskop. Von dort aus identifizierten sie einen bestimmten Abschnitt von Neuronen im Vagusnerv, der von den unteren Herzkammern zum Hirnstamm, dem unteren Teil des Gehirns, wandert.

„Jedes Neuron hat zwei Zweige“, sagte Augustine. „Ein Zweig geht zum Herzen und der andere zum Hirnstamm. Es nimmt also Signale vom Herzen auf und leitet sie dann an den Hirnstamm weiter. Es bildet wirklich eine schöne Brücke.“

Als nächstes testeten die Forscher, ob die Stimulation dieser spezifischen Neuronen bei Mäusen eine Ohnmacht auslösen könnte.

„Wir haben diese kleine Faser, die wir in ihre Gehirne einführen, und wir können nur ein kleines bisschen blaues Licht ausstrahlen, um diese Neuronen zu aktivieren“, sagte Jonathan Lovelace, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Augustines Labor und Mitautor der Studie.

Sobald die Neuronen aktiviert sind, „laufen diese Mäuse vielleicht fünf Sekunden lang umher und fallen dann spontan um und bleiben stehen“, sagte Lovelace. „Nach ein paar weiteren Sekunden stehen sie wieder auf und beginnen herumzulaufen.“

Die Mäuse zeigten weitere klassische Anzeichen einer Ohnmacht beim Menschen: Ihr Blutdruck, ihre Atmung und ihre Herzfrequenz sanken, ihre Pupillen weiteten sich und ihre Augen rollten zurück in den Kopf.

„Wir konnten dieses typische, ikonische Augenrollen nachbilden“, sagte Augustine. „Das korrelierte auch sehr eng mit dem Zeitpunkt, als die Ohnmachtsanfälle auftraten.“

Die Forscher stellten außerdem fest, dass die Aktivierung der Neuronen die Blutgefäße verengte und den Blutfluss vom Herzen zum Gehirn verringerte – zwei weitere charakteristische Anzeichen einer Ohnmacht.

Aber Augustine sagte, es gäbe noch mehr zu lernen. Sein Team weiß immer noch nicht, was die Nervenbahn im wirklichen Leben aktiviert und ob sich die Ergebnisse auch auf den Menschen übertragen lassen.

„Es gäbe viel mehr Nuancen bei menschlichen Ohnmachtsanfällen“, sagte er.

Was verursacht Ohnmacht beim Menschen?

Vor der neuen Forschung wussten Wissenschaftler, dass Menschen ohnmächtig werden, wenn nicht genügend Blut in das Herz ein- oder austritt, wodurch der Blutfluss zum Gehirn unterbrochen wird.

„Der Rest Ihres Körpers, einschließlich Ihres Gehirns, wird nicht durchblutet, und Sie werden ohnmächtig“, sagte Dr. Shamai Grossman, außerordentlicher Professor für Notfallmedizin an der Harvard Medical School, der nicht daran beteiligt war die Studie.

Meistens sei eine Ohnmacht nicht besorgniserregend, es sei denn, jemand wird beim Autofahren ohnmächtig oder verletzt sich bei einem Sturz, sagte Grossman. Ungefähr 40 % der Menschen erleiden im Laufe ihres Lebens einen Ohnmachtsanfall, der oft durch eine Kleinigkeit ausgelöst wird.

„Wenn Sie längere Zeit stehen oder durstig sind, sammelt sich Blut in Ihren Beinen, oder bei schwangeren Frauen, wenn der Fötus Druck auf Ihre Brust ausübt, verhindert dies, dass das Blut zurück zum Herzen fließt. “, sagte Augustinus. „Das Gleiche gilt, wenn Anfänger Musikinstrumente spielen. Sie üben großen Druck auf die Brust aus und man neigt zu Ohnmachtsanfällen.“

Andere Menschen fallen aufgrund emotionaler Reaktionen auf schlechte Nachrichten oder sogar etwas Lustiges in Ohnmacht – höchstwahrscheinlich, weil ihr Körper ihr parasympathisches Nervensystem überaktiviert, um sie zu beruhigen.

Während Ärzte derzeit keine Möglichkeit haben, spontane Ohnmachtsanfälle zu verhindern, könnte es ein Ansatz sein, auf die in seiner Studie identifizierten Neuronen abzuzielen, sagte Augustine. Beispielsweise könnten Ärzte bestimmte Gene, die an der Vagusnervbahn beteiligt sind, entfernen oder ersetzen.

„Wenn in Zukunft Dinge wie Gentherapie oder gezielte Nervenstimulation beim Menschen stärker ausgeprägt sein werden, gibt es jetzt Ziele, die möglicherweise erforscht werden können“, sagte er.