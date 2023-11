Neue Enthüllungen über „Destiny 2“-Rückgänge, Bungie-Entlassungen und die endgültige Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg

Schicksal 2 Bungie

Während ich die vergangene Woche bei Bungie weiter recherchiere und die Umstände erforsche, die zu Massenentlassungen und gemeldeten Verzögerungen führten, habe ich neue Informationen erhalten, um ein klareres Bild zu zeichnen. Nach einem langen Gespräch mit jemandem, der sich mit der Situation auskennt, gibt es neue Informationen darüber, wie es zu den Entlassungen kam, wie die Mitarbeiter seitdem reagiert haben und wie es um Destiny 2 und The Final Shape steht.

Hier ist zusätzlicher Kontext zu allem, was diese Woche passiert ist und was möglicherweise vor uns liegt, obwohl es natürlich keine Garantien gibt, da sich derzeit alles im Wandel befindet.

Entlassungen:

Das Management sagte, man habe nach anderen Hebeln gesucht, um Entlassungen zu verhindern. Als Mitarbeiter fragten, ob ein Hebel die Vergütung von Führungskräften sei, wurde ihnen mit „Nein“ geantwortet, und dass dies im Unternehmen nicht der Fall sein würde.

Intern macht dafür wirklich niemand Sony die Schuld, auch nicht das Management. Einigen Mitarbeitern wurde gesagt, dass dies bei der Sony-Übernahme der Fall sei nicht Es kann vorkommen, dass mit der aktuellen Leistung von Destiny 2 das Studio selbst in Gefahr gewesen wäre, wenn es noch unabhängig gewesen wäre.

Kann nicht von allen Mitarbeitern vollständig bestätigt werden, aber zumindest für einige gilt D2-Direktor Joe Blackburn nicht wirklich als einer der Schuldigen des Unternehmens für das, was passiert ist.

Bei dem teuren neuen Gebäude handelte es sich um ein separates Projekt, das angesichts des Zeitpunkts der Ausarbeitung und des Beginns der Arbeiten wahrscheinlich keine Arbeitsplätze gerettet hätte. Ebenso wurden die 1,2 Milliarden US-Dollar, die Sony für die Mitarbeiterbindung bereitgestellt hat, vor langer Zeit ausgegeben, oft für den Aufkauf der Bungie-Aktien der Mitarbeiter, die dann an Sony gingen. In diesem Topf ist nichts mehr übrig, um Entlassungen zu vermeiden, was zu diesem späten Zeitpunkt des Übergangs nicht vorgesehen war.

Die Trendlinie der Ausgaben für das Spiel im Laufe der Zeit ließ die Umsatzschätzungen für das laufende Jahr einigermaßen logisch erscheinen. Daher ist der Fehlschlag von 45 % wichtig und nicht unbedingt eine völlig überzogene Prognose, so kurzsichtig sie am Ende auch war. Nach Lightfall gab es einen echten, schädlichen Rückgang in Bezug auf Spielerengagement/-ausgaben. Und Lightfall verkaufte sich sehr gut.

Mittlerweile sind die Mitarbeiter extrem wütend auf die Führung und haben dies in Besprechungen oft öffentlich kommuniziert. Es wurden Wetten abgeschlossen, die sich nicht auszahlten, aber diejenigen, die sie abgeschlossen hatten, blieben im Unternehmen, was niemandem entging.

Die endgültige Form Bungie

Die endgültige Form:

Die Verzögerung von Final Shape war einigen bereits vor ein paar Monaten bekannt. Aber es geschieht spät genug, sodass es keinen Größenrückgang zum 30-jährigen Jubiläum geben kann, der die Saison aufteilt, da die Entwicklung etwa acht Monate gedauert hat. Es wird sein etwas in der Lücke der 23. Staffel, allerdings keine Einzelheiten.

Sie wollen, dass „The Final Shape“ nicht nur so gut wie „Forsaken“ oder „The Taken King“ ist, sondern sogar noch besser. Daher das „gut, nicht großartig“-Feedback, das während einer Verzögerung verfeinert wird. Es muss das sein am bestenund es wird als der Schlüssel zur Wende angesehen.

Berichten zufolge sind die Kampagne und die Funktionen von Final Shape bereits in ihrem aktuellen Zustand und vor geplanten zukünftigen Arbeiten recht solide. Aber sie wollen noch weiter gehen, und es besteht die Sorge, dass es schwierig werden könnte, dies zu erreichen, selbst mit Verzögerung.

Schicksal insgesamt:

Ein Teil des neuen PvP-Strike-Teams war von Entlassungen betroffen, aber beim Kartenpaket wurden bereits erhebliche Fortschritte erzielt und es sollte nicht abgebrochen werden.

Aufgrund dieser Entlassungen und der Verzögerung wurden bisher keine wesentlichen Personaländerungen für die längerfristige Zukunft der Destiny 2-Pläne angekündigt. Es sind keine Pläne bekannt, die Unterstützung für D2 unter das alte, bereits geplante Niveau zu senken. Keine neuen Informationen über die Langfristigkeit oder so etwas wie Destiny 3 (von dem ich nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich auf dem Radar war).

LFG im Spiel war aus technischer Sicht enorm schwierig und wurde Berichten zufolge vor den Entwicklern selbst der Community angekündigt. Es ist weitaus komplizierter, als die Spieler verstehen werden, auch wenn es den Anschein hat, als wäre es eine offensichtliche Sache, die das Spiel haben sollte. Es wird starten, aber es war ein harter Weg.

Es gab viele Meetings zu Mikrotransaktionen, bei denen viele Entwickler sie reduzieren wollten, aber ihnen wurde immer die Antwort gegeben, dass sie notwendig seien, wenn man bedenke, wie teuer der Betrieb von Destiny sei. Und Beschwerden über neue entsprechen nicht immer der Realität. Ereigniskarten mögen langweilig erscheinen, verkaufen sich aber beispielsweise gut. Oder Sie wären überrascht, wie viele Leute immer noch die ältesten Erweiterungen kaufen, von denen wir immer sagen, dass sie mittlerweile kostenlos sein sollten.

Das ultimative Ziel besteht darin, dass Bungie ein Multi-IP-Studio mit mehreren Spielen und Einnahmequellen ist. Aber selbst wenn Marathon ein Erfolg wird, gibt es wahrscheinlich keine Pläne für eine große Massenmigration vom Destiny-Team zum Marathon-Team, wodurch das Franchise aufgegeben würde.

Schicksal 2 Bungie

Auch dies scheint innerhalb von Bungie alles sehr eigenständig zu sein, und zumindest in diesem Gespräch kamen Sony und seine eigenen Ziele/Live-Service-Pläne kaum zur Sprache. Allerdings weiß ich derzeit nicht, was auf höchster Ebene passiert.

Die allgemeine Stimmung der meisten, die bei Bungie bleiben, ist von Wut, Traurigkeit und Angst geprägt. Wut darüber, wie mit den Entlassungen umgegangen wurde, Trauer darüber, wer gegangen ist, Angst, dass es noch weitere Entlassungen geben könnte und sich im Grunde niemand sicher fühlt. Es besteht jedoch großes Vertrauen, dass The Final Shape einige wirklich coole Dinge mit sich bringt, die den Spielern hoffentlich gefallen werden.

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass „The Final Shape“ ein (seufz) entscheidender Moment für Destiny sein wird. Aber ja, dieses Mal könnte es tatsächlich so sein. Ich habe nichts Neues darüber gehört, was möglicherweise nach den Episoden passiert, die noch erscheinen werden, aber die Spielerbasis und die Einnahmen müssen sich erholen, und neue IPs wie Marathon müssen liefern.

Es ist eine außerordentlich schwere Zeit, natürlich für diejenigen, die ihren Job verloren haben, aber auch für diejenigen, die noch übrig sind. Einige im Studio glauben, dass die Spieler bei all der Negativität aktiv wollen, dass sie manchmal scheitern, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Wenn das Spiel Erfolg hat, wird es sich erholen, aber die aktuelle Situation wird den weiteren Weg äußerst schwierig machen, wenn das Ziel darin besteht, Spielerbindungs- und Ausgabenverluste umzukehren. Für mich fühlt es sich so an, als ob es zu viele Eier in einem Korb wären, alles auf „The Final Shape“ zu fixieren, aber wir werden sehen. Ich habe Bungie um einen Kommentar gebeten und werde ihn aktualisieren, wenn ich etwas höre.

Folgen Sie mir auf Twitter, Themen, Youtube, Und Instagram.

Holen Sie sich meine Science-Fiction-Romane Herokiller-Serie Und Die Earthborn-Trilogie.