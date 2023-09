Letzte Woche wurden an zwei Orten in der Nähe des Dorfes Plauru, das 500 Meter vom ukrainischen Hafen Ismail entfernt liegt, Trümmer von Drohnen gefunden, die in Russland hergestellten Drohnen ähnelten. (Foto: dpa) Ukrainische Stadt Ismail

Kiew, Moskau Nach einem weiteren Fund von Drohnenteilen im rumänischen Donaudelta hat das Außenministerium in Bukarest Russland eine Verletzung des Luftraums des Nato-Landes vorgeworfen.

Als Zeichen des Protests wurde der russische Botschafter einbestellt. Unterdessen erwartet UN-Generalsekretär António Guterres für die bevorstehende Generaldebatte in der UN-Generalversammlung den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut anderthalb Jahren. Den Berichten des ukrainischen Militärs zufolge verstärkte der russische Beschuss seiner Stellungen im Osten des Landes.

Die neu gefundenen Trümmer gehörten zu einer „Drohne, die denen der russischen Armee ähnelt“, waren sich das rumänische Außen- und Verteidigungsministerium am Mittwoch einig. Die NATO-Verbündeten seien informiert und besprechen die Entwicklungen an der rumänisch-ukrainischen Grenze, hieß es.

Ein Bündnissprecher sagte am Abend nach einem Treffen der ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten, die NATO stehe in Solidarität mit Rumänien. Es gibt jedoch keine Hinweise auf einen gezielten Angriff Russlands auf alliiertes Territorium.

Letzte Woche wurden an zwei Orten in der Nähe des Dorfes Plauru Trümmer von Drohnen gefunden, die russischen Drohnen ähnelten, teilte das Verteidigungsministerium mit. Plauru liegt weniger als 500 Meter vom ukrainischen Hafen Ismail entfernt, der kürzlich von russischen Kampfdrohnen angegriffen wurde. Die NATO stufte diese Vorfälle als von Russland nicht beabsichtigt ein.

Guterres erwartet, dass Selenskyj an der UN-Generalversammlung in New York teilnimmt

Bei der UN-Generalversammlung in New York, bei der neben Selenskyj auch der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet wird, sind keine politischen Durchbrüche zu erwarten. Es ist das größte diplomatische Treffen der Welt, daher wird der ukrainische Präsident eine große Bühne haben. „Ich werde Präsident Selenskyj empfangen“, sagte UN-Generalsekretär Guterres. Der 74-jährige Portugiese rechnet fest mit dem Besuch des Ukrainers, auch wenn er noch keine offiziellen Reisepläne öffentlich gemacht hat.

Ab Montag werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs im UN-Hauptquartier am New Yorker East River erwartet.

Bei der UN-Generalversammlung in New York ist kein politischer Durchbruch zu erwarten. (Foto: dpa) UN-Generalsekretär Antonio Guterres

Die Debatte beginnt am Dienstag und dauert eine Woche. Zu der Veranstaltung werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock anreisen. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Selenskyj und Lawrow am Rande der Debatte oder bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch treffen könnten.

Kiew: Stärkere russische Angriffe auf Awdijiwka und Mariinka

Das ukrainische Militär meldet nun verstärkte russische Angriffe an der Front im östlichen Donezk-Gebiet. „Wenn wir über den Osten sprechen, dann hat sich die Lage in Maryinka und Avdiivka verschlechtert“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch im ukrainischen Staatsfernsehen. „Die Russen haben den Beschuss dort verstärkt. Außerdem starteten sie dort Sturmangriffe.“ Zugleich betonte Maljar, dass die russische Armee seit rund einem Jahr vergeblich versuche, die beiden Orte einzunehmen.

Das wird am Donnerstag wichtig sein

Berlin und Kiew werden am Donnerstag eine Städtepartnerschaft eingehen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko wird in der deutschen Hauptstadt erwartet, um eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen.

