Neue Dokumente zeigen, dass sich ein hochrangiger DeSantis-Beamter mit „Perla“ über Migrantenflüge abstimmt

Während sich viele der Texte auf banale Themen wie Planung oder Besprechungszeiten konzentrieren, zeigen andere, dass Keefe an der Koordinierung der Flüge auf höchster Ebene beteiligt war. DeSantis wählte Keefe, einen ehemaligen US-Anwalt, der letztes Jahr vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde, als seinen Zaren für öffentliche Sicherheit aus, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bekämpfung der illegalen Einwanderung im Staat.

Einige der Texte zeigen, dass Keefe mit dem Eigentümer der Chartergesellschaft, die die Flüge von Texas nach Martha’s Vineyard ermöglichte, über Verträge und Flugzeiten kommunizierte. Eines zeigt Keefe, wie er Menschen eine SMS schreibt, dass er mit Huerta, nicht identifizierten Mitarbeitern des Florida Department of Law Enforcement und Beamten des Texas Department of Public Safety in einem Fahrzeug war. Ein anderer zeigt, wie Huerta zustimmt, Standorte für ein kleines Büro zu suchen, wo sie auch Pick-up-Trucks parken können.

Die Flüge von DeSantis lösten eine massive Gegenreaktion von Demokraten und anderen aus. Der Wachhund des Finanzministeriums untersucht, ob der Gouverneur Geld im Zusammenhang mit der Bundeshilfe für Covid-19 missbräuchlich verwendet hat, während ein Sheriff in Texas die Flüge untersucht. Die in Boston ansässigen Anwälte für Bürgerrechte reichten auch eine bundesweite Sammelklage gegen den Gouverneur ein und beschuldigten ihn, die Rechte der Migranten verletzt zu haben, indem er sie durch „falsche Versprechungen und falsche Darstellungen“ dazu zwang, die Flüge nach Massachusetts zu besteigen.

Ein Richter aus Florida hatte der Verwaltung zuvor befohlen, Dokumente im Zusammenhang mit den Migrantenflügen bis Montag freizugeben, nachdem er entschieden hatte, dass DeSantis die Gesetze des Staates zu öffentlichen Aufzeichnungen nicht befolgte. Die Verwaltung hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt, schien jedoch Aufzeichnungen freizugeben, die im Rahmen dieser Klage angefordert worden waren.

Der Kläger in dieser Klage, das Florida Center for Government Accountability, erklärte jedoch am Montagabend, dass der Gouverneur offenbar einige Dokumente zurückgehalten habe.

„Es ist klar, dass es weitere Aufzeichnungen gibt, die noch nicht produziert wurden. Wir werden das Büro des Gouverneurs morgen beraten und gegebenenfalls eine gerichtliche Lösung anstreben“, sagte Michael Barfield, Direktor für öffentlichen Zugang des Florida Center for Government Accountability.

Das Büro des Gouverneurs reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den neu veröffentlichten Aufzeichnungen, einschließlich Fragen zu Keefe.

Die meisten der am Montag veröffentlichten Texte sind zwischen Keefe und James Montgomerie, dem Eigentümer der Vertol Systems Company Inc., der Firma, die Florida mit der Durchführung der Flüge beauftragt hat. Während ihrer Gespräche im August und September besprechen sie Flugzeiten und andere Aspekte der Transporte. Aber eingestreut sind Gespräche über Migranten, die die Grenze überqueren.

Während eines Gruppen-SMS-Austauschs vom 31. August – etwa zwei Wochen bevor die Regierung von DeSantis die Migranten nach Martha’s Vineyard flog – schrieb eine Person eine Geschichte über das Programm des texanischen GOP-Gouverneurs Greg Abbott mit dem Titel „Operation Lone Star“, um Hunderte von Migranten mit Bussen über die Grenze zu bringen Country bis hin zu blauen Hochburgen wie Washington, DC, Chicago oder NYC.

„Das ist großartig. Ich bin sicher, es wird nicht lange dauern, bis andere Orte an Bord springen“, antwortete Huerta laut den Texten.

In einem weiteren Austausch vom 17. August fragt Huerta eine Person, „wo sich Flüchtlinge zwischen dem Warten auf Windhunde oder Flüge aufhalten“.

Laut dem Miami Herald war Huerta direkt dafür verantwortlich, Migranten zu finden und sie zum Einsteigen in Flüge zu verleiten. Sie bleibt immer noch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Bereits im September sagte ein Sprecher von Abbott, der Gouverneur von Texas sei nicht an den Flügen beteiligt gewesen. Aber die Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass texanische Beamte benachrichtigt wurden. Darüber hinaus hat Barfields Gruppe öffentliche Aufzeichnungen aus Texas erhalten, die einen Textaustausch zwischen James Uthmeier, dem Stabschef von DeSantis, und Luis Saenz, dem Stabschef von Abbott, zeigen.

Die Textnachricht enthielt Kontaktinformationen für Keefe und eine Nachricht, die besagte: „Er kann bei Bedarf andere einbinden.“ Die Nachricht fügte hinzu, dass Keefe ein „ehemaliger US-Anwalt unter Trump, vertrauenswürdig und effektiv“ sei.