Berichten zufolge wusste Papst Pius XII. von der täglichen Ermordung von bis zu 6.000 Polen und Juden im Vernichtungslager Belzec

Laut einem am Samstag von der italienischen Zeitung Corriere della Sera veröffentlichten Brief wurde Papst Pius Der Vatikan behauptet seit langem, er sei sich des wahren Ausmaßes des Holocaust nicht bewusst.

Der an Pius‘ Sekretär gerichtete Brief wurde im Dezember 1942 vom deutschen Jesuitenpater Lothar König verfasst und kürzlich von einem vatikanischen Archivar entdeckt.

Berichten zufolge erwähnt der Priester in dem Schreiben eine von der SS betriebene Gaskammer im Vernichtungslager Belzec in Polen und bezieht sich dabei auch auf das Vernichtungslager Auschwitz.

Berichten zufolge beschreibt Koenig, wie „Jeden Tag sterben bis zu 6.000 Männer, vor allem Polen und Juden“ im „Hochöfen“ in Belzec.

Es ist unklar, ob Pius Koenigs Brief jemals gelesen hat. Allerdings erhielt der Papst im selben Monat des Jahres 1942 erstmals Korrespondenz von britischen und polnischen Gesandten, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass zu diesem Zeitpunkt in Polen bereits bis zu eine Million Juden vom Nazi-Regime ermordet worden seien.









In einer Ansprache, die er zwei Wochen nach Erhalt von Koenigs Brief hielt, sprach sich der Papst gegen die Ermordung von aus „Hunderttausende“ von „einwandfrei“ Menschen wegen ihrer „Nationalität oder Rasse.“ In der Ansprache nannte er weder die Täter noch die Opfer dieser Morde.

Kritiker von Pius argumentieren seit langem, dass der Papst nicht genug getan habe, um auf den Holocaust aufmerksam zu machen, und dass er in seinen Äußerungen zu diesem Thema zu vorsichtig gewesen sei. Seine Unterstützer sagen, er sei an die Neutralität des Heiligen Stuhls gebunden und habe sich auf diplomatischem Weg für die Rettung von bis zu 800.000 jüdischen Leben eingesetzt.

Darüber hinaus flehte Koenig Berichten zufolge Pius‘ Sekretär an, den Inhalt seines Briefes nicht zu veröffentlichen, aus Angst, dass die Nazi-Behörden ihn und seine Widerstandsquellen töten würden.

Nach dem Krieg wurde Pius vom Vorsitzenden des World Jewish Council, Dr. Leon Kubowitzky, eine Geldsumme überreicht „in Anerkennung der Arbeit des Heiligen Stuhls bei der Rettung von Juden vor faschistischer und nationalsozialistischer Verfolgung.“ Er wurde auch von den israelischen Premierministern Golda Meir und Moshe Sharett sowie Oberrabbiner Yitzhak HaLevi Herzog geehrt.

Koenigs Brief und weitere Korrespondenz seines Papsttums sollen nächsten Monat an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom besprochen werden. Vertreter des israelischen Holocaust-Forschungsinstituts Yad Vashem, des US-Holocaust-Mahnmals sowie israelischer und US-amerikanischer Botschaften werden an der Konferenz teilnehmen, berichtete Associated Press am Samstag.