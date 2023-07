„Werbeagentur“-afdrukken in grote letters van de Mauer neben dem Eingang zum Schwarz Bräu-Shop. Wat dacht je van Krumbacher Brauerei en de Branche wechselt?

Niet ganz. Achtergrond is een nieuwe Angebot der Österreichischen Post. Über den Portal kon Unternehmen Digitale en gedruckte Werbung direkt een ihre Zielgruppen schicken – was sie gewissermaßen zu kleine Werbeagenturen macht.

Mit der Meldung, man had een post „overnacht hunderte nieuwe Werbeagenturen in Ganz Österreich“ gründet, begleitet agentur „BBDO Wien“ die „Einfach Werben“-Kampagne der Post. „Als dat zo is met dat land dat Kampagne schafft haben, als Agentur ein kleines bisschen Selbstironie and the Tag zu legen, die, wenn wir uns die eerste Responsezahlen ansehen, offensichtlich wirkt“, zegt Jana David-Wiedemann, CEO BBDO Wien.