Neue Asteroiden-Photobomben Webb-Teleskop

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





CNN

—



Das James-Webb-Weltraumteleskop hat sein bisher kleinstes kosmisches Objekt beobachtet – einen bisher unbekannten Asteroiden von der Größe des Kolosseums in Rom.

Ein Team europäischer Astronomen entdeckte den Weltraumfelsen, der zwischen 328 und 656 Fuß (100 bis 200 Meter) lang ist und sich im Haupt-Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet.

Der Donut-förmige Gürtel beherbergt die meisten Asteroiden im Sonnensystem. Der Haupt-Asteroidengürtel liegt in enger Ausrichtung mit der Ekliptikebene oder der gleichen Ebene, die die Umlaufbahn der Erde um die Sonne umfasst.

Der Asteroid ist möglicherweise einer der kleinsten, die jemals im Hauptgürtel gefunden wurden. Solche kleinen, dunklen kosmischen Objekte sind unglaublich schwer zu beobachten, aber Astronomen können Webb verwenden, um in Zukunft nach weiteren Asteroiden dieser Größe zu suchen.

Weitere Beobachtungen werden Astronomen helfen, in Zukunft mehr über den Asteroiden zu erfahren und zu bestätigen, dass es sich wirklich um ein neu entdecktes Objekt handelt.

Die Entdeckung des Asteroiden erfolgte zufällig, als das Webb-Forschungsteam das Mid-InfraRed Instrument des Teleskops, kurz MIRI, auf den Hauptgürtel-Asteroiden (10920) 1998 BC1 richtete, der ursprünglich 1998 entdeckt wurde, um Kalibrierungsbilder aufzunehmen.

„Wir haben – völlig unerwartet – einen kleinen Asteroiden in öffentlich zugänglichen MIRI-Kalibrierungsbeobachtungen entdeckt“, sagte Thomas Müller, Astronom am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Deutschland, in einer Erklärung. „Die Messungen gehören zu den ersten MIRI-Messungen, die auf die Ebene der Ekliptik abzielen, und unsere Arbeit deutet darauf hin, dass viele neue Objekte mit diesem Instrument entdeckt werden.“

Asteroiden sind die Überbleibsel der Entstehung des Sonnensystems, und Astronomen haben die Position von mehr als 1,1 Millionen von ihnen bestimmt.

Viele Asteroiden sind immer noch unbekannt – und Webbs Funde deuten darauf hin, dass das leistungsstarke Infrarotteleskop noch viele weitere kleine, felsige Objekte entdecken könnte, die sonst zuvor der Entdeckung entgangen wären.

Die Kalibrierungsbilder, die das Webb-Forschungsteam bei ihrem Versuch machte, den Asteroiden (10920) 1998 BC1 zu beobachten, fielen nicht wie erwartet aus und wurden als technischer Fehler angesehen, weil das Objekt so hell erschien.

Die Astronomen konnten die Daten dennoch verwenden, um eine neue Technik zur Bestimmung der Umlaufbahn und Größe eines Asteroiden zu testen. Die Beobachtungen von (10920) 1998 v. Chr.1 wurden mit Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation und von bodengestützten Teleskopen kombiniert.

Bei der Analyse der Daten entdeckten die Forscher in ihren Beobachtungen einen „Eindringling“ – den neuen Asteroiden, der zum ersten Mal auftauchte.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass selbst „fehlgeschlagene“ Webb-Beobachtungen wissenschaftlich nützlich sein können, wenn man die richtige Denkweise und ein bisschen Glück hat“, sagte Müller. „Unsere Entdeckung liegt im Haupt-Asteroidengürtel, aber Webbs unglaubliche Empfindlichkeit hat es ermöglicht, dieses etwa 100 Meter große Objekt in einer Entfernung von mehr als 100 Millionen Kilometern zu sehen.“

Und Astronomen werden nicht überrascht sein, wenn andere unbekannte Weltraumfelsen zukünftige Webb-Bilder photobomben.

„Dies ist ein fantastisches Ergebnis, das die Fähigkeiten von MIRI unterstreicht, zufällig einen zuvor nicht nachweisbaren Asteroiden im Hauptgürtel zu entdecken“, sagte Bryan Holler, Webb-Support-Wissenschaftler am Space Telescope Science Institute in Baltimore, in einer Erklärung. „Wiederholungen dieser Beobachtungen werden gerade geplant, und wir erwarten in diesen Bildern voll und ganz neue Asteroiden-Eindringlinge!“