Sechsjähriger in MV getötet: „Massive Verletzungen“

In einem Dorf in der Nähe von Neubrandenburg wird ein kleiner Junge getötet. Die Ermittler müssen nun klären, was genau passiert ist. Es sollten viele Spuren vorhanden sein.

Schreckliches Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern: Die Polizei ist im Einsatz Neubrandenburg ermittelt wegen fahrlässiger Tötung eines Sechsjährigen und verfolgt mehrere Ermittlungsansätze. Es bestehe der Verdacht eines Totschlags, Einzelheiten könne man aber noch nicht nennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Der Junge sei am Donnerstagabend von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ im Gebüsch nahe einem Fußballfeld liegend aufgefunden worden, heißt es in dem Bericht Polizei angekündigt. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Es könnte mit dem sein Verletzungen fuhr der Sprecher fort. Die heute Morgen begonnene Autopsie der Leiche wird weitere Einzelheiten liefern. Mit einem Ergebnis zur Todesursache wird frühestens am Nachmittag gerechnet.

Er kam nicht vom Spielen nach Hause

Die Eltern meldeten den Sechsjährigen am Donnerstag als vermisst, weil er am Nachmittag nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause kam. Polizei, Feuerwehr Anschließend suchten die Bewohner nach dem Kind. Auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Der Sprecher sagte, es sei noch unklar, ob der Ort auch der Tatort sei Öffentlicher Ankläger. Der Fundort liege im Dorf unweit eines Sees, wo sich auch ein Fußballplatz befinde, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei hat vor Ort zahlreiche Hinweise sichergestellt. Der Bereich ist abgesperrt. In dem Ort, der an der Bundesstraße 104 östlich von Neubrandenburg liegt, wurden bereits intensive Erhebungen durchgeführt. Es sei aber noch nicht klar, ob ein Tatverdächtiger in kurzer Zeit gefunden werden könne, sagte die Staatsanwaltschaft.

