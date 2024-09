Bordesholm. Sinds het begin van het schooljaar is september het begin van het leven in het nieuwe schooljaar van de Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm. Nu de hypermoderne zalen met 100 gasten, gehost door Stephanie Hess voor het Bildungsministerium, werkelijkheid worden. Voor een totaal van 3,8 miljoen euro kost anderhalf jaar bij het Schulverband Bordesholm innerhalb 1395 Quadratmeter zum Lernen auf zwei Etagen geschaffen. Er is nog een project in de toekomst van de bouw in Sleeswijk-Holstein. Niet dat school een probleem is, zeker niet voor alle leerlingen en studenten die geïnteresseerd zijn.

De drie principes van de Schülervertretung waren gelukkig, samen met de Schulverbandsvorsteher Hauke ​​​​Landt-Hayen (SPD, Bordesholm) de Absperrrband z zurschneiden und de Neubau symbolisch Freizugeben. “De moderne traktatie is beter dan gedacht”, zegt Damyan Rosacker. “We waren met veel werk en zorg bezig met de werkprocesplanning, dus nu hebben we een nieuw betonblok.” We hebben tenslotte een positieve kijk, zegt Fiona Barkmann. Relaxen met een bank of tafel, een drankje met een wasmachine, een koel raam – alles is stijlvol.

Het is een einde aan de lichtschalter

Fiona Barkmann heeft de Ausstattung met digitale Tafeln en anderen Median reform, de Duitse meer Gruppenräume een individuele leerzame energieën gegeven. En de schaafmachine heeft geleerd van de effecten van de veranderingen. “De Neubau-hoed wieder Lichtschalter!” Ik heb Neubau laten varen voor de An- en Ausschalten des Lichtes. ‘En deze Fernbedienungen waren irgendwannn, ook al waren er maar een paar veranderd.’

Schulverbandsvorsteher Hauke ​​Landt-Hayen kookplaat in signaal Laudatio hervor: „Het geheel is een regionale Meisterleistung aller Beteiligten.“ De luchtige fluitteet Neubau is door het programma klimaatvriendelijk nieuw voor te bevorderen gemeenschappen en dat de QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen). Architect Ralf Dieter Ladwig zei: “Als we met de planning zouden beginnen, zouden we in het land geen beton kunnen recyclen. Dat is anders.“

Voor Hauke ​​Landt-Hayen is het de realisatie van een succesvolle democratie in de regio. De 16 mensen die van hun school hoorden, werden naar hun huis gebracht voor besluitvorming. Schulleiterin Ute Freund concretet: “Für uns ist diese neue Lernumgebung bedeutend. Dit is een bijzondere dag.” 840 scholieren en studenten konden nu multifunctioneel en mediaal zijn in hun dagelijks leven. Voor de HBS is er een basis ingebouwd als signaal voor de weg naar school met als motto voor toekomstige entwicklung.

KN