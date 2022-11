Netzwerke begrenzen Trumps Sendezeit während der Ankündigung im Jahr 2024

Die drei großen Kabelnachrichtensender – CNN, Fox News und MSNBC – haben jeweils in unterschiedlichem Maße ihre Sendezeit für die Rede des ehemaligen Präsidenten Donald Trump am Dienstagabend begrenzt, in der er eine Präsidentschaftskampagne für 2024 ankündigte.

MSNBC hat die Primetime-Rede überhaupt nicht ausgestrahlt, während Fox und CNN die mehr als einstündige Ansprache unterbrachen, nachdem Trump seine Kandidatur mündlich angekündigt hatte. Fox schnitt ungefähr 15 Minuten später als CNN ab und wechselte für einige weitere Minuten zu Trump zurück, nachdem er Kommentare von Gästen gezeigt hatte.

Kabelnetze wurden im Wahlkampfzyklus 2016 kritisiert, weil sie Trumps Kundgebungen zeitweise ungefiltert ausstrahlten und dem Kandidaten, der später Präsident werden sollte, kostenlose Sendezeit zur Verfügung stellten.