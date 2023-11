Nettowaarde en salaris Amerikanen moeten gelukkig zijn

Het is echter niet goedkoop. Op de vraag hoeveel geld er nodig is om gelukkig te zijn, zeiden de Amerikanen dat er gemiddeld een nettowaarde van ongeveer $1,2 miljoen nodig zou zijn.

Ongeveer 72% van de millennials is het ermee eens dat geld geluk kan kopen, meer dan welke andere generatie dan ook. Zij zijn ook de generatie die het hoogste jaarsalaris opsomt dat ze nodig hebben om gelukkig te zijn; dat is ruim vier keer zo hoog als bij alle andere generaties.

Hier is het gemiddelde salaris dat elke generatie zegt nodig te hebben om gelukkig en minder gestrest te zijn, aldus Empower:

Generatie Z: $ 128.084

$ 128.084 Millennials: $ 525.947

$ 525.947 Generatie X: $ 130.344

$ 130.344 Babyboomers: $ 124.165

Het gemiddelde jaarinkomen dat volgens respondenten hen minder stress zou bezorgen, bedraagt ​​$95.000 per jaar. Ze verdienen momenteel een gemiddeld salaris van $65.000, wat betekent dat ze een loonsverhoging van bijna 50% nodig hebben om daar te komen.

Houd er rekening mee dat de mediaan het getal in het midden van alle antwoorden is: de helft van de respondenten noemde een hoger getal, de helft noemde een lager getal. Aan de andere kant kunnen een paar hoge of lage cijfers het gemiddelde naar boven of naar beneden vertekenen.

Relatief gezien zou er niet veel geld nodig zijn om de levens van mensen te verbeteren, ontdekte Empower. Een extra eenmalige betaling van 25.000 dollar zou het financiële geluk van Amerikanen gedurende zes maanden met 42% vergroten. Een meevaller van $15.000 zou voor 32% van de respondenten hetzelfde betekenen, en 17% zou gelukkiger zijn met een bonus van $5.000.