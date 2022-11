Netto-Null-Hotels: Sechs der besten Aufenthalte für Reisende, die Wert auf Nachhaltigkeit legen

Anmerkung des Herausgebers – Monthly Ticket ist eine CNN Travel-Serie, die einige der faszinierendsten Themen der Reisewelt beleuchtet. Im November checken wir in die Welt der Hotels und Resorts ein.

(CNN) — Während wir die letzten Monate des Jahres 2022 abschließen und auf ein neues Jahr blicken, gewinnt ein Schlagwort in der Welt des nachhaltigen Reisens an Bedeutung: Netto-Null-Hotels. Also Unterkünfte, die vollständig mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden.

Während große Hotelgruppen bei der Reduzierung der CO2-Emissionen nur schleppend vorankommen, übernehmen einige kleinere Akteure die grüne Führung und gehen die Klimaherausforderung frontal an und verpflichten sich mutig zu einer Netto-Null-Zukunft, weit vor den Zielen der Regierung.

Vergiss klimaneutral. Bald ist dieser Begriff passé. Netto-Null geht viel weiter, als einfach jemand anderen dafür zu bezahlen, Emissionen auszugleichen, während man sich weiterhin auf fossile Brennstoffe zum Heizen und Kühlen verlässt.

Hier ist ein Blick auf sechs Hotels und Resorts, die wegweisend sind.

Raum2 Chiswick, London

Londons room2 Chiswick hat ein biodiverses grünes Dach, das CO2 absorbiert. Zimmer2

In Anbetracht der Klimakrise verbrachte der Eigentümer von room2, Robert Godwi, zwei Jahre damit, ein Netto-Null-Hotel für das ganze Leben zu planen.

Das bedeutet, den CO2-Fußabdruck vom Bau bis zum Betrieb des Hotels, das Ende 2021 eröffnet wird, zu verkleinern.

„Das Ergebnis ist ein um 89 % energieeffizienteres Hotel, das zeigt, was machbar ist.“

Netto-Null-Energie bedeutet natürlich nicht Netto-Null-Luxus.

Auf den ersten Blick mag es mit seinen Terrakottaböden, Pendelleuchten und üppigen Barhockern aus rotem Samt wie ein weiteres Designhotel erscheinen.

Zu den Werbegeschenken gehören die Leistungssensoren in den Räumen und eine Vielzahl unsichtbarer Elemente wie eine Erdwärmepumpe, wassersparende Armaturen und ein „blaues Dach“, das Regenwasser in Energie umwandelt. Ein grünes Dach mit biologischer Vielfalt verwendet 200 Tonnen Erde und Wildblumen, um CO2 zu absorbieren.

Raum2 Chiswick, 10 Windmill Rd, Chiswick, London, Vereinigtes Königreich; +44 20 3988 0220

Wren Urban Nest, Dublin

Dieser Newcomer liegt versteckt in einer ruhigen Straße zwischen Temple Bar und dem Trinity College und bezeichnet sich selbst als „Dublins nachhaltigste Unterkunft“.

Das Kapselhotel mit 137 Pod-Zimmern oder „Nestern“ wurde „unter Verwendung fortschrittlicher Technologien zur CO2-Reduktion“ entworfen, sagt Architekt Michael Mullen.

„Das Lüftungssystem fängt 81 % der abgeführten Wärme mithilfe eines Wärmerads ein und erwärmt die einströmende Frischluft kostenlos“, fügt er hinzu.

Diese Energie wird auch für Warmwasser verwendet, während die Hotelküche auf Gas verzichtet. Wassersparen und verlustarme Armaturen machen den Wasserbedarf „ca. 60 % niedriger als in einem typischen Hotel“.

Werfen Sie einen Blick hinein und Sie werden schnell feststellen, dass der Verzicht auf CO2-Kompensationen dem Design keinen Abbruch tut. Skandinavischer Minimalismus – Holz, Korblampen und natürliche Farbtöne – trifft auf irische Textilien und Möbel und üppiges Grün.

„Cosy“- und „Snug“-Schlafzimmer, nur 9,5–12 Quadratmeter groß, bieten „kompakten Luxus“ mit erstaunlicher Energieeffizienz. Aber das schließt Chromecast und blitzschnelles WLAN nicht aus. Oder handgemachte Seifen, lokal gefertigte Tassen und Teppiche und gerösteter Kaffee.

Comfort Hotel Solna, Schweden

Im Juni 2021 begrüßte Skandinavien sein erstes zertifiziertes „Null-Energie“-Hotel. Das Comfort Hotel Solna mit 336 Zimmern liegt ein paar Kilometer nördlich des Zentrums von Stockholm.

Das kantige Gebäude ist mit 2.500 Quadratmetern bunter Solarzellen ausgestattet und damit „das photovoltaisch dichteste der Welt“.

„Wir erzeugen genug Solarstrom, um einen Tesla 50 Mal um die Welt zu schicken!“ Das Hotel rühmt sich auf seiner Website. Und mehr als seinen jährlichen Energiebedarf.

„Nichts wird dem Zufall überlassen“, sagt Inhaber Petter Stordalen. „Die Aufzüge laden sich auf, wenn sie nach unten fahren, um den Aufstieg anzutreiben. Das Gebäude wird durch Wärmepumpen gekühlt und beheizt, die Energie aus Bohrlochlagern (unterirdische Wärmespeicher) holen.

Von den Zimmern im maritimen Stil bis hin zur industriell-schicken Barception (der Bar-Rezeption) zeigt dieses „Energie-intelligente“ Hotel nordisches Design und ist dabei relativ günstig für den Geldbeutel. Der lichtdurchflutete Raum ist mit Holz, rohem Stahl, erdigen Farben und hängenden Beleuchtungen aus Bakelitschalen ausgestattet.

Boutiquehotel Stadthalle, Österreich

Eine nachhaltige Oase im Herzen von Wien. Tina Herzl/Boutiquehotel Stadthalle

Lange bevor Hotels begannen, ihre Netto-Null-Tugenden zu propagieren, stellte sich heraus, dass es in Wien einen echten Zero-Emission-Pionier gab.

In einem restaurierten Haus aus der Jahrhundertwende, umgeben von Sonnenkollektoren und Gartenbeeten, wird das Boutiquehotel Stadthalle mit 79 Zimmern seit 2009 mit Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien betrieben.

„Eine Null-Energie-Bilanz mag für ein Hotel nicht sexy klingen“, sagt Inhaberin Michaela Reitterer. „Aber unsere Gäste denken, dass es so ist. Ungefähr 70 % bleiben wegen unserer Vision ‚Green at Heart‘.

„Mit einer Grundwasserwärmepumpe, Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Technologie erzeugen wir in einem Jahr so ​​viel Energie, wie wir verbrauchen. Der Überschuss geht ins Netz und manchmal beziehen wir in der Hochsaison überschüssige erneuerbare Energie aus der Stadt, wie zum Beispiel Biomasse.“

Die schrulligen Zimmer zeigen Kronleuchter aus recycelten Weinflaschen, Upcycling-Holzmöbel, Bettköpfe von Schafen und Klimt-Drucke. Vergessen Sie energiefressende Minibars. Probieren Sie stattdessen ein paar Akkorde auf einem Klavier aus.

Das Frühstück wird in der „Oase“ im Innenhof zwischen Kräutertöpfen, Blumen und Efeuwänden serviert. Oben platzt das Lavendeldach mit Schmetterlingen und Bienen.

Die als Wiens „grüne Königin“ gefeierte Reitterer sagt, sie habe in ihrem Bestreben, „die Welt zu verändern“, eine sehr langfristige Perspektive auf erneuerbare Energien gesetzt und in einer „Nachhaltigkeits-Steinzeit“ begonnen.

Hotel Marcel, New Haven, Connecticut

Das neue Hotel Marcel New Haven, Teil der Tapestry Collection by Hilton, ist ein Hotel mit 165 Zimmern im ikonischen Pirelli-Gebäude der Stadt, das „nur von der Sonne angetrieben“ wird und eine legendäre Vergangenheit mit einer klimaorientierten Zukunft verbindet.

Es arbeitet unabhängig von fossilen Brennstoffen, was zu null CO2-Emissionen führt.

Es wird erwartet, dass das Hotel als erstes Netto-Null-Hotel in den USA zertifiziert wird und gleichzeitig LEED-Platinum- und Passivhaus-Zertifizierungen erhält. (Hotelvertreter teilen CNN mit, dass der Netto-Null-Zertifizierungsprozess 12 Monate der Überprüfung und Überwachung verschiedener Systeme durch Dritte erfordert.)

„Fossile Brennstoffe sind wirklich eine Technologie des 20. Jahrhunderts, und ihre Verwendung ist heute teurer“, sagt Bruce Becker, der Architekt und Entwickler hinter dem Hotel Marcel.

„Ein Netto-Null-Hotel ist wirklich autark und stellt die gesamte Energie her, die es verbraucht.“

Das brutalistische Wahrzeichen wurde mit intelligenter Gebäudetechnik umgestaltet, von der Wärmedämmung bis hin zu einem Energierückgewinnungssystem und Luftwärmepumpen, die Außenluft in den Innenraum transportieren. Auch dies bedeutet 80 % Energieeinsparung, ohne auf Stil zu verzichten.

„Über 1.000 Sonnenkollektoren erzeugen den gesamten Strom, um den Bedarf des Gebäudes zu decken“, sagt Becker.

„Sonnenkollektoren auf dem Dach und den Parkvordächern liefern 100 % des Stroms für Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Ladestationen für Elektroautos.“

Hinter seiner gitterförmigen Betonfassade bietet das Hilton Tapestry Collection Hotel Nussbaummöbel, weiße Terrakottafliesen und Teppiche mit Bauhaus-Geometrien – alles maßgefertigt.

Die Zimmer verfügen über Touchpad-Steuerungen zur Steuerung von Temperatur, Beleuchtung und automatischen Jalousien. Dreifach verglaste Fenster und dramatische Ausblicke auf den Long Island Sound treffen auf kuratierte Kunst, Retro-Leuchten und originale holzgetäfelte Wände.

Hotel Marcel, 500 Sargent Dr., New Haven, CT, USA; +1 203 780 7800

Vier-Elemente-Hotel, Amsterdam

Das Herbs Garden Restaurant des Four Elements Hotels. Vier Elemente

Dieses „Öko-Luxus“-Hotel am Rande des Amsterdamer Ijmeers hat sich 2019 fast unbemerkt eingeschlichen.

Das Four Elements Hotel, ein BREEAM-zertifiziertes Gebäude im Stadtteil Ijburg, nutzt Windturbinen, um Energie für Klimaanlage und Heizung zu erzeugen. Ein Solarkamin erntet Strom, um Wasser zu erhitzen, während eine Solarfassade aus glänzenden Photovoltaikmodulen Energie in Strom umwandelt.

Die „Earth, Wind & Fire“-Idee stammt von Ingenieur Dr. Ben Bronsema, der herausfand, dass afrikanische Termitenhügel unter extremen Klimabedingungen die gleiche Temperatur beibehalten, indem Türen geöffnet und geschlossen werden, um eine „natürliche Klimatisierung“ zu schaffen.

Noch nie hat Grün so sexy ausgesehen wie in der Wind Sky Bar in der obersten Etage mit ihren Bänken aus recyceltem Holz, freiliegenden Rohren, orangefarbenen Hockern und pfauenblauen Stoffen. Das Restaurant Herbs Garden hingegen setzt auf traditionelles Fermentieren, Einmachen, Einlegen und Räuchern.

Auch die Einrichtung in den 195 Zimmern ist niederländisch gezellig gemütlich. Hinter den moosumhüllten Zahlen liegen geborgene Holzböden und umfunktionierte Bettköpfe aus Messing und architektonische Beleuchtung.