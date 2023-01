Netflix verteidigt die Drehbedingungen für Squid-Spiele im wirklichen Leben

Netflix ist mittendrin Tintenfisch-Spiel Tauziehen.

Der Streamer drängt sich hinter den Teilnehmern zurück Tintenfisch-Spiel-inspirierte Wettbewerbsserie, sagte, es sei ein wenig geworden zu real.

„Wir kümmern uns sehr um die Gesundheit und Sicherheit unserer Besetzung und Crew und haben in alle angemessenen Sicherheitsverfahren investiert“, sagte Netflix in einer Erklärung vom 25. Januar, die von erhalten wurde Vielfalt. „Obwohl es am Set sehr kalt war – und die Teilnehmer waren darauf vorbereitet – sind alle Behauptungen über ernsthafte Verletzungen falsch.“

Die kommende Show, die derzeit in London gedreht wird, geriet kürzlich unter Beschuss, nachdem sich mehrere Spieler über die Drehbedingungen der Show beschwert hatten.

Vielfalt berichtete, dass sich ein Kandidat an der Schulter verletzt haben soll, nachdem er gegen eine Wand gelaufen war, während andere wegen „leichter Beschwerden“ behandelt wurden.

Am 24. Januar in Großbritannien Die Sonne sagte ein Kandidat, der ihnen von der Erfahrung erzählte: „Es war wie in einem Kriegsgebiet.

Während der Dreharbeiten zum Spiel Red Light, Green Light – zu sehen Tintenfisch-Spiel’s erste Folge – ein anderer Kandidat soll es erzählt haben Die Sonne dass ein Spieler „auf einer Trage getragen“ wurde, als die Temperaturen bis zu 30 Grad Fahrenheit erreichten.

Netflix bestritt, dass irgendjemand vom Set gestreckt wurde.