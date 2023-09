Obwohl Netflix eine Handvoll wirklich solider Serien produziert hat, die auf amerikanischen Comics basieren, hatte das Unternehmen immer wieder Mühe, japanische Manga- und Anime-Serien so für die kleine Leinwand zu adaptieren, dass sie beim Publikum wirklich (positiv) Anklang finden. Netflix hat genug lauwarme, unbeholfen verwestlichte Versionen von Klassikern wie veröffentlicht Todesmeldung Und Cowboy Bebop dass es leicht war, die neue Live-Action-Adaption von Eiichiro Oda durch den Streamer abzuschreiben Ein Stück als ein weiterer Dummkopf, der die Zuschauer enttäuschen würde, unabhängig davon, ob sie Fans des Ausgangsmaterials waren.

Aber im Gegensatz zu den früheren Versuchen von Netflix, zweidimensionale Charaktere zum Leben zu erwecken, indem man sich der visuellen „Genauigkeit“ annähert und ikonische Aufnahmen aus Zeichentrickfilmen nachbildet, Ein Stück funktioniert überraschend gut, indem es die wirklich wichtigen Dinge – wie ein gutes Gespür für den Ort und Handlungssequenzen, die sich organisch anfühlen – ganz richtig hinbekommt.

Angesiedelt in einer Welt, die von Mythen, Monstern und grassierender Piraterie geprägt ist, Ein Stück erzählt die Geschichte, wie ein stets optimistischer Junge namens Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) sich endlich daran macht, seinen Lebenstraum zu erfüllen, der König aller Piraten zu werden, nachdem ihm jahrelang gesagt wurde, dass er nicht das Zeug dazu habe, in die Höhe zu segeln Meere. Als Waisenkind, das von einer kleinen Gemeinschaft ungewöhnlich wohlwollender Plünderer wie Shanks (Peter Gadiot) aufgezogen wird, ist für Ruffy alles an diesem verwegenen Lebensstil, vom Erkunden bis zum Plündern und der damit verbundenen Gefahr, so magisch, dass er nicht anders kann aber betrachte es als einen Weg, dem er folgen sollte.

Colton Osorio als junger Ruffy und Peter Gadiot als Shanks

Die Interpretation der Showrunner Steven Maeda und Matt Owens Ein Stück verbringt viel Zeit mit liebevollen Rückblenden in Ruffys Jugend als relativ normales Kind (dargestellt von Colton Osorio), die dabei helfen, deutlich zu machen, wie sehr er und seine Verbündeten einer fantastischen und charmant-dreckigen Realität entstammen. Aber der Kern von Ein StückDie Geschichte von Ruffy spielt tatsächlich Jahre vor Ruffys Geburt an dem schicksalhaften Tag, an dem der frühere Gold Roger (Michael Dorman) – der frühere Piratenkönig – einen weltweiten Wettlauf für andere Piraten auslöste, um seinen legendären verborgenen Schatz und damit das Anspruchsrecht zu finden seinen Titel für sich.

Einer der schwierigsten Teile bei der Übersetzung einer überlieferten Fantasy-Geschichte wie Odas Original Ein Stück across medias versucht herauszufinden, wie man der gesamten Welt das Gefühl geben kann, sowohl „geerdet“ genug zu sein, damit sich Schauspieler aus Fleisch und Blut plausibel darin bewegen können, als auch wahr zu sein genug (Hervorhebung hier bewusst und wichtig) zur bizarren Laune der Bücher.

„One Piece“ umgeht viele der Probleme, die „Cowboy Bebop“ auf Netflix plagten

Unabhängig davon, wie viel Geld ein Studio für originalgetreue Kostüme oder VFX zur Darstellung übermenschlicher Fähigkeiten ausgibt, ist es schwierig, sich auf solche Shows einzulassen, wenn sie nicht den Eindruck erwecken können, als würden ihre Charaktere auf der Leinwand in vollständig konstruierten Welten existieren bewohnt von anderen Menschen, die ihr Leben außerhalb des Bildschirms verbringen. Dies war eines der Probleme, die Netflix plagten Cowboy Bebopdas eine unbeabsichtigte Spielweise hatte, wie eine Reihe dramatischer/komödiantischer Vignetten, die willkürlich um ein emotional und körperlich träges zentrales Versatzstück herum aufgebaut waren.

Direkt aus dem Tor, Ein Stück Umgeht dieses Problem, indem es die Dreharbeiten der Produktion vor Ort in Kapstadt, Südafrika, sinnvoll nutzt, wo Netflix eine Reihe riesiger, sorgfältig detaillierter Sets konstruierte, die sich perfekt in ikonische Orte aus Odas Welt verwandeln ließen, wie zum Beispiel „Going Merry“ – einer der In der gesamten Serie sind viele einzigartige Schiffe zu sehen – und die Baratie – ein schwimmendes Restaurant auf dem Meer, das in einem Boot untergebracht ist, das die Form eines gigantischen Fisches hat.

Ruffy sitzt auf dem Dach der Going Merry.

Indem man so viel Mühe darauf verwendet, die Energie von Odas einzigartigem ästhetischen Gespür in sein Produktionsdesign zu kanalisieren und seine Szenen dann mit vielen skurrilen Hintergrundcharakteren zu füllen, damit sie lebendig wirken, ist Netflix’s Ein Stück kann sich wie ein lebendiger, atmender Ort mit Geschichte anfühlen, in den man eintreten kann. Das alles hilft Ihnen zu verstehen, wie Ruffy – ein prototypischer Shonen-Protagonist, der mit Herz und Bauch denkt – zu dem Menschen wurde, der er in der Gegenwart ist. Es hilft Ihnen auch dabei, sich in die Wildnis einzuleben Ein StückDie Welt von Ruffy wird intensiver, je mehr ausgefallene Charaktere in Ruffys Leben treten.

Ein StückDie üppige Welt trägt dazu bei, dass sich die Charaktere wie völlig verwirklichte Menschen fühlen

Bei allem Charme und Herz von Ruffy – zwei Eigenschaften, die Godoy mit unheimlicher Geschicklichkeit zu entfalten und bis zu fast wahnsinnigen Graden zu steigern vermag – sind es die besonderen Kräfte, die er impulsiv erlangt, was ihn wirklich einzigartig macht ein magisches Stück Obst essen. Obwohl Teufelsfrüchte den Menschen, die sie essen, die Fähigkeit zum Schwimmen rauben, bleibt Ruffys Körper dadurch äußerst haltbar, dehnbar und biegsam wie Gummi. Auch wenn dies auf den ersten Blick vielleicht nicht die interessantesten Kräfte sind, die man erlangen kann, machen sie Ruffy zu einer beeindruckenden Präsenz, um die Aufmerksamkeit von Figuren wie der Piratin Alvida (Ilia Isorelýs Paulino) und Garp (Vincent Regan), dem Vizeadmiral von, auf sich zu ziehen die Marines, die auf hoher See patrouillieren.

Es ist genau der richtige Zeitpunkt Ein StückDer erste High-Bounty-Pirat von Ruffy reißt sich durch das animierte CGI-Fahndungsplakat und stellt sie vor. Man merkt, wie viel Spaß die Serie haben soll, denn sie schildert die Entwicklung von Ruffys Ruf, während er sich vom Schicksal helfen lässt, andere Mitglieder für seinen ersten echten Piraten zu finden Besatzung. Genauso Ein StückDer üppige Aufbau der Welt trägt dazu bei, dass Ruffy sich zu Beginn seines eigenen, spezifischen Abenteuers wie ein vollständig verwirklichter Mensch fühlt. Außerdem stellt er Ihnen Ruffys Kerngruppe von Verbündeten vor, die sich zu diesem Zeitpunkt alle auf ihrer eigenen persönlichen Reise befinden stürzt in ihr Leben.

Ehrlich gesagt haben der berühmte Piratenjäger Roronoa Zoro (Mackenyu), die frostige Diebin Nami (Emily Rudd), der konfliktscheue Geschichtenerzähler Lysop (Jacob Romero Gibson) und der üble Koch Sanji (Taz Skylar) ziemlich ähnliche Gründe, sich Ruffy anzuschließen als Ein StückDie Geschichte nimmt ihren Lauf.

Die Ernsthaftigkeit und der Glaube des dehnbaren Strohhuts an die Träume anderer weckt in ihnen den Wunsch, mit ihm zusammenzuarbeiten, und bringt noch bösartigere Piraten wie Buggy the Clown (Jeff Ward) dazu, ihn zu verachten. Aber genauso stark auf Ruffys Suche konzentriert wie die Ein Stück Das heißt, er achtet auch darauf, den Fokus häufig auf die anderen Mitglieder seiner Crew zu richten, um hervorzuheben, dass sie, obwohl sie zusammenarbeiten, immer noch ihr eigenes Schicksal verfolgen, und zwar auf eine Art und Weise, die die Show narrativ und visuell interessant macht setzt.

Es gibt einfach keine Möglichkeit, Live-Action-Dehnkräfte so zu gestalten, dass sie angenehm ins Auge fallen

Es ist an den Orten, wo Ein Stück kann wirklich als Action-Abenteuer glänzen, unterbrochen von fantastisch choreografierten Kampfsequenzen, die die Vorstellung bekräftigen, dass dies eine Welt voller Halsabschneider ist, die ihren Lebensunterhalt verdienen, und des nicht ganz so seltenen Superwesens, das zu Dingen wie Supergeschwindigkeit oder telekinetischer Zerstückelung fähig ist . Es wäre etwas übertrieben, das alles zu sagen Ein StückDie visuellen Effekte sehen aus Großartig Genau, denn es gibt einfach keine Möglichkeit, Dehnkräfte, die in zweidimensionaler Kunst und Animation funktionieren, mit Live-Action auf ansprechende Weise ins Auge zu fassen.

Ein Stück ist in der Lage, Ruffys Kaugummihaftigkeit im kleinen Maßstab zu verkaufen, aber in Momenten, in denen er seine großen, benannten Angriffe wie sein Manga-Pendant ausführt, kann sich die Show ein wenig so anfühlen, als wäre sie auf eine Weise aus den Fugen geraten, die nicht umgangen werden kann.

Ruffy demonstriert seine Fähigkeiten zum Dehnen von Kaugummi.

Wie es bei solchen Adaptionen immer der Fall ist, ist es immer ein bisschen ein Glücksspiel Ein Stück legt großen Wert darauf, die visuellen Elemente direkt aus dem Anime nachzubilden. Hier gehen jedoch viele dieser Wagnisse gut auf, und sie werden durch ausreichend gesteigerte, aber dennoch sehr praktisch gestaltete Actionmomente untermauert, sodass sich alles zu einem überdurchschnittlichen Netflix-Original zusammenfügt, das sich an Geeks richtet.

Natürlich ein großer Teil dessen, was ausmacht Ein Stück funktionieren, wo die anderen Anime-Adaptionen von Netflix nicht taten, ist die einfache Tatsache, dass es – sehr ähnlich Unsere Flagge bedeutet Tod – greift auf ein langes Vermächtnis von Piratengeschichten zurück, die es einigermaßen vertraut erscheinen lassen. Selbst mit den Dehnungen, den Fischmenschen und den bizarren Tieren, die die Menschen als Telefone benutzen, Ein StückEs fühlt sich an, als würde eine Welt, von der man an anderen Orten Teile und Teile gesehen hat, aus einer absurden und neuartigen Perspektive erkundet werden – eine Welt, die Ihre Aufmerksamkeit mehr als wert ist und das Zeug zu einem richtigen Hit hat.