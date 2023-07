Netflix gab am Mittwoch bekannt, dass seine vierteljährlichen Einnahmen und Abonnements gestiegen seien, da die Bemühungen, die Weitergabe von Passwörtern einzudämmen, Wirkung zeigten.

Laut Refinitiv berichtete das Unternehmen für das zweite Quartal im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten:

Verdienste: 3,29 US-Dollar pro Aktie gegenüber erwarteten 2,86 US-Dollar pro Aktie

Der Streaming-Riese sagte, er habe im zweiten Quartal 5,9 Millionen Kunden hinzugewonnen, da das Unternehmen in den USA umfassender gegen die Weitergabe von Passwörtern vorgeht. Netflix gab bekannt, dass es seine neue Richtlinie am Mittwoch auf den Rest seiner Kunden ausweiten werde.

Die Netflix-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um bis zu 5 %.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 8,19 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3 % gegenüber 7,97 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg von 1,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,49 Milliarden US-Dollar.

Der Ergebnisbericht erscheint bald, da Investoren nach weiteren Informationen über die Einführung der werbefinanzierten Streaming-Stufe von Netflix suchen und darauf drängen, die Abonnements durch die Abschaffung der Kontofreigabe zu steigern.

Netflix sagte jedoch, es sei noch zu früh, um eine Aufschlüsselung der Einnahmen aus der werbefinanzierten Stufe – die Ende letzten Jahres eingeführt wurde – sowie der Konten zu melden, die aus der neuen Passwortrichtlinie stammen.

Netflix sagte am Mittwoch, dass es einen Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte erwarte, da es „die vollen Vorteile des bezahlten Teilens sowie das stetige Wachstum unseres werbefinanzierten Plans zu erkennen beginnt“.

Netflix gab bekannt, dass es für das dritte Quartal nun einen Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das erwartete Umsatzwachstum wurde auf mehr durchschnittlich bezahlte Mitgliedschaften zurückgeführt.

Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass die Zahl der bezahlten Nettoabonnenten im dritten Quartal ähnlich hoch sein wird wie im zweiten Quartal. Unterdessen geht Netflix davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im vierten Quartal „deutlicher beschleunigen“ wird, da die Bemühungen zur Eindämmung des Passwort-Sharings an Fahrt gewinnen und die Werbeeinnahmen steigen.

Im Mai begann Netflix, seine Mitglieder auf die Richtlinie aufmerksam zu machen, die die Nutzung der Konten anderer Personen verhindern soll. Abonnenten können entweder ein Profil an jemanden außerhalb ihres Haushalts übertragen, damit dieser für ihr eigenes Konto bezahlen kann, oder das Mitglied kann eine zusätzliche Gebühr von 7,99 US-Dollar pro Person zahlen.

Laut einem Bericht von Antenna stieg die Abonnentenbasis des Unternehmens in den Wochen nach der Einführung der Freigaberichtlinie.

Als Reaktion auf den ersten Abonnentenverlust seit mehr als einem Jahrzehnt im Jahr 2022 führte Netflix im letzten Jahr sowohl die neue Freigaberichtlinie als auch die Anzeigenstufe ein.

Die Netflix-Aktie ist mit der Einführung der Initiativen gestiegen. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um mehr als 60 % gestiegen und haben ein 52-Wochen-Hoch erreicht Am Mittwoch wurde erwartet, dass es in diesem Quartal ein Wachstum geben würde.

Das Unternehmen sagte am Mittwoch, es hoffe, dass die Änderungen dazu beitragen werden, „mehr Einnahmen auf einer größeren Basis zu generieren“, und fügte hinzu, dass es die zusätzlichen Mittel für Reinvestitionen in die Plattform verwenden wolle.

Im Mai gab Netflix bekannt, dass es seine kostenpflichtige Sharing-Richtlinie auf mehr als 100 Länder ausgeweitet hat, auf die mehr als 80 % seines Umsatzes entfallen.

„Die Reaktion auf die Kündigung war gering und obwohl wir uns noch in der Anfangsphase der Monetarisierung befinden, sehen wir eine gesunde Umwandlung der Kreditnehmerhaushalte in voll zahlende Netflix-Mitgliedschaften“, sagte Netflix am Mittwoch und fügte hinzu, dass man das Problem in den übrigen Ländern, in denen es verfügbar ist, angehen werde.

Mittlerweile setzen Medienunternehmen zunehmend auf werbefinanziertes Streaming, um Gewinne zu erzielen.

Während seines Pitches vor Werbetreibenden im Mai gab Netflix nur wenige Details über seine werbefinanzierte Stufe bekannt, wenn auch genug, um seine Aktie in die Höhe zu treiben. Das Unternehmen gab an, 5 Millionen aktive Benutzer für die neue Stufe zu haben, und 25 % seiner Neukunden hätten sich für die Stufe in den Gebieten angemeldet, in denen sie verfügbar sei.

Am Mittwoch bestätigte Netflix, dass es seinen „einfachen“ werbefreien Plan entfernt hat und den Standardplan mit Werbung mit 6,99 US-Dollar pro Monat zur günstigsten Option macht. Die Standard- und Premium-Stufen ohne Werbung kosten 15,49 US-Dollar bzw. 19,99 US-Dollar pro Monat.

Netflix kämpft auch mit den möglichen Folgen der Streiks der Hollywood-Autoren und -Schauspieler.

Analysten gehen davon aus, dass Netflix aufgrund seines umfangreichen Angebots an Inhalten, insbesondere aus internationalen Quellen, während der Arbeitsunterbrechung besser abschneiden wird als andere Medienunternehmen.

Als Folge des Streiks erhöhte Netflix seine Free-Cashflow-Prognose auf 5 Milliarden US-Dollar für 2023, gegenüber einer vorherigen Schätzung von mindestens 3,5 Milliarden US-Dollar aufgrund geringerer Ausgaben für Inhalte in diesem Jahr.

Das sind aktuelle Nachrichten. Bitte schauen Sie noch einmal nach Aktualisierungen.