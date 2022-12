Netflix, Lululemon, DocuSign und mehr

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die mittags die größten Schritte machen:

Lululemon — Die Aktien von Lululemon fielen um 12 %, nachdem das Sportbekleidungsunternehmen einen schwächer als erwarteten Ausblick für das vierte Quartal abgegeben hatte. Im dritten Quartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf Umsatz und Ergebnis.

Jenseits von Fleisch — Die Aktien von Beyond Meat fielen um mehr als 8 %, nachdem sie von Argus auf Verkauf aus Halten herabgestuft worden waren. Der Analyst des Unternehmens verwies auf eine sinkende Nachfrage angesichts schwächerer Wirtschaftsbedingungen.

Broadcom – Broadcom legte um 3,1 % zu, nachdem es eine optimistische Umsatzprognose abgegeben und besser als erwartete Quartalsergebnisse nach dem Glockendonnerstag gemeldet hatte. Der Chiphersteller erhöhte auch seine Dividende um 12,2 % und kündigte an, Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen.

Tesla – Teslas Aktien stiegen um mehr als 4 % und machten einige der Verluste dieser Woche wieder wett. Reuters berichtete am Freitag, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen die Montage des Model Y in seinem Werk in Shanghai zwischen dem 25. Dezember und dem 1. Januar aussetzen wird. Die Lagerbestände im Werk waren im Laufe des Sommers stark gestiegen.

Carvana – Die Aktien von Carvana stiegen um 2 %, nachdem die Kreditgeber dem Wall Street Journal mitteilten, dass sie nicht damit rechnen, dass der Online-Autoverkäufer bald Konkurs anmelden wird. Diese Gläubiger schlossen sich inmitten von Berichten Anfang dieser Woche zusammen, dass das Unternehmen seine Schulden umstrukturieren wolle, heißt es in der Zeitung. Carvana war während der Pandemie erfolgreich, aber steigende Zinsen und eine schwächere Autonachfrage haben seiner Performance geschadet.

Netflix — Netflix legte um 5 % zu, nachdem es von Cowen als „beste Idee“ für 2023 bezeichnet und von Wells Fargo von gleichem Gewicht auf übergewichtig hochgestuft wurde. Cowen sagte, es sehe einen Anstieg des freien Cashflows im nächsten Jahr, während Wells Fargo sagte, dass das Content-Wachstum die Kundenabwanderung verringern würde.

RH — RH, früher bekannt als Restoration Hardware, stieg um 4,5 %, nachdem es für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie und einen Umsatz gemeldet hatte, der die Erwartungen übertraf. Der Einzelhändler sagte jedoch auch, er erwarte eine Verschlechterung der Geschäftsentwicklung.

Münzbasis – Die Aktien des Kryptodienstleistungsunternehmens fielen um 2,6 %, nachdem Mizuho Coinbase herabgestuft und angekündigt hatte, dass der Preis um weitere 30 % fallen könnte. Krypto-Aktien wie Coinbase standen mit den Kryptowährungspreisen unter Druck, da die Anleger das Makrobild und die neuesten Entwicklungen bei FTX verdauen.

DocuSign — Die Aktien von DocuSign stiegen um 16 %, nachdem das Unternehmen für elektronische Signaturen positive Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte. Es meldete auch besser als erwartete Abrechnungen, Abonnementverlängerungen und zusätzliche Verkäufe an bestehende Kunden.

Costco – Der Großhändler legte um 1,6 % zu, nachdem Cowen die Aktie als „beste Idee“ für das Jahr 2023 bezeichnet hatte, und stellte fest, dass der Fokus des Unternehmens auf Wert eine erfolgreiche Strategie sein könnte, da die Verbraucher preisbewusster werden.

AmerisourceBergen – AmerisourceBergen fiel um 2,7 %, nachdem Walgreens Aktien des Arzneimittelhändlers im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar verkauft hatte. Walgreens bleibt der größte Anteilseigner, wobei sein Anteil jetzt von 20 % auf 17 % gesunken ist.

Tal – Das in Brasilien ansässige Bergbauunternehmen legte um 3,5 % zu, nachdem Morgan Stanley die Aktie von gleicher Gewichtung auf übergewichtet hochgestuft hatte, und verwies auf einen „Cocktail“ positiver Katalysatoren wie die Preisdynamik für Eisenerz und den Ausstieg Chinas aus seiner Covid-Null-Politik.

Bade-und Körperarbeiten – Die Aktien von Bath & Body Works stiegen um 2,1 %, nachdem der aktivistische Investor Dan Loeb seinen Anteil an dem Einzelhändler erhöht hatte. Loeb sagte, er könnte auf eine Vorstandsbesetzung drängen, um die Governance-Probleme im Unternehmen zu verbessern.

– Carmen Reinicke, Alexander Harring, Tanaya Macheel und Christina Cheddar-Berk von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.