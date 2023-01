Netflix erwartet Stornierungen inmitten von Passwörtern

Wir wissen, dass Netflix sein Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern für eine Weile ausweiten würde. Und da das Streaming-Unternehmen sein neues Feature in den nächsten Monaten weltweit einführen wird, ist es bereit für die Gegenreaktion.

Im Ergebnisbericht für 2022 (wie von The Verge berichtet) erläuterten die Co-CEOs von Netflix, Ted Sarandos und Greg Peters, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Reed Hastings, wie das Unternehmen plant, die Funktion zur Konvertierung von Benutzern, die ein gemeinsames Passwort haben, zu erweitern Haushalte auf bezahlte Konten. 2022 fanden in Lateinamerika Tests für die neuen Regeln statt.

Peters erklärt: „Aus unserer Erfahrung in Lateinamerika erwarten wir eine gewisse Abbruchreaktion in jedem Markt, wenn wir bezahltes Teilen einführen, was sich auf das kurzfristige Mitgliederwachstum auswirkt.“

Er erklärt dann weiter, dass Netflix (theoretisch) einen Teil dieses verlorenen Geldes zurückfordern sollte: „… da Haushalte von Kreditnehmern beginnen, ihre eigenen eigenständigen Konten zu aktivieren und zusätzliche Mitgliedskonten hinzugefügt werden, erwarten wir verbesserte Gesamteinnahmen“.

Angeblich erhalten Benutzer eine Aufforderung, sich für ein neues Konto anzumelden oder extra zu bezahlen, wenn Netflix feststellt, dass der Benutzer nicht im Haupthaushalt lebt. Dies liegt daran, dass das Teilen von Passwörtern zwischen verschiedenen Haushalten gegen die Nutzungsbedingungen von Netflix verstößt.

Es gibt jedoch noch Fragen dazu, wie Netflix diese Aktivität überwachen wird. Wird das Unternehmen beispielsweise Benutzern Gebühren berechnen, die im Urlaub sind oder von einem öffentlichen Raum aus zusehen, z. B. wenn sie in einem Zug pendeln? Schließlich kann das Streaming von fast überall auf fast jedem Gerät erfolgen.

Wir werden diese Antworten nicht sicher wissen, bis die Funktion eingeführt wird. Netflix hat nicht klargestellt, in welchen Ländern das Vorgehen gegen die Weitergabe von Passwörtern zuerst durchgeführt wird, nur dass es in den ersten Monaten des Jahres 2023 breiter eingeführt wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es während des Tests einige negative Rückmeldungen von Benutzern in Lateinamerika gab.

Während das Unternehmen auf einen Verlust von Abonnenten vorbereitet ist, kommt dies zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Die Lebenshaltungskostenkrise kann dazu führen, dass Benutzer ihre monatlichen Ausgaben kürzen, und Netflix hat in letzter Zeit mit einer Reihe von abgesetzten Serien, darunter 1899 und Warrior Nun, für schlechte Presse gesorgt.