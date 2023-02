Als het filmavond is in mijn huis, is de oproep altijd “LATEN WE EEN SCI-FI KIJKEN”.

Maar welke? Nou, Netflix heeft er een paar in zijn bibliotheek. Een leuke kleine mix van nieuwe originelen en bestaande klassiekers.

Dit zijn onze favorieten, actueel voor februari 2023. Kom binnen!

Netflixen Het is een beetje algemeen qua esthetiek, maar Jung_E is een fascinerende sciencefictionfilm gericht op AI en klassenstrijd. Geregisseerd door Yeon Sang-ho, de maker achter de veelgeprezen zombiefilm Train to Busan uit 2016, bereikt Jung_E die duizelingwekkende hoogten niet helemaal, maar het is nog steeds absoluut de moeite waard om te bekijken.

Netflixen Niet voor niets stond deze Noorse film een ​​tijdje in de Netflix Top 10. Een ragtag-groep moet samenkomen in de bergketens om te voorkomen dat een gigantische oude trol grote schade aanricht. Een degelijke monsterfilm met indrukwekkende special effects.

Warner Bros. Pictures Espana/YouTube-screenshot Dit Spaanse juweeltje voor tijdreizen zou op je radar moeten staan. Een moeder ontdekt een verband met het verleden, dat ze ten goede gebruikt, maar de gevolgen voor haar heden zijn catastrofaal. Mirage neemt onverwachte routes weg van de bekende aspecten van deze opstelling en creëert een bevredigende climax met emotionele uitstraling.

20th Century Fox Ik ben hierin misschien de enige (of in de minderheid), maar Minority Report is – voor mij – een van de beste sciencefictionfilms van de eeuw. Naast de nauwkeurige en slimme opbouw van het universum, is Minority Report ook een mysteriethriller met een hoog octaangehalte, zoals we nog nooit eerder of daarna hebben gezien. Als je het nog niet hebt bekeken – waarschijnlijk wel – ga er dan zo snel mogelijk mee aan de slag.

Universeel Voordat Tom Cruise en Joseph Kosinski samenwerkten aan Top Gun: Maverick, was er Oblivion. Oblivion is een onderschatte, en nu grotendeels vergeten, post-apocalyptische sciencefictionfilm waarin niet alles is wat het lijkt. Het is ambitieus en ongelooflijk mooi. Je hebt Oblivion misschien gemist in het theater, maar er is nooit een beter moment geweest om het een kans te geven.

MGM De mist is geweldig. Een scifi-horrorfilm gebaseerd op een Stephen King-verhaal met briljant uitgevoerde horrorelementen. Houd er rekening mee dat het een einde heeft dat de zuurstof uit je longen zal zuigen. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was.

Netflixen Spiderhead is de nieuwste film van Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski, en speelt ook Miles Teller, die in diezelfde film voorkomt. Spiderhead is niet helemaal op hetzelfde niveau als de overtreffende trap Top Gun: Maverick, maar het is nog steeds het bekijken waard. Gebaseerd op een dystopisch kortverhaal gepubliceerd in The New Yorker, speelt Spiderhead zich af in een ultramoderne gevangenis, waar door drugs geïnduceerde experimenten plaatsvinden met de gevangenen.

Netflixen The Platform is een Spaanse scifi-horrorfilm met een gruwelijk high-concept. Gevangenen in een penitentiaire inrichting krijgen op een heel unieke manier te eten: mensen op de bovenste verdieping krijgen een belachelijke hoeveelheid voedsel te eten, mensen beneden krijgen hun restjes. Er ontstaat chaos. Het is niet perfect, maar nog steeds de moeite waard om te bekijken.

Netflixen Ik heb laatst The Colony gekeken. Het is verrassend goed! Het volgt een zeer bekende trope: rijke mensen die jaren nadat ze haar hebben verlaten, terugkeren naar de aarde, om te ontdekken dat ze wordt overspoeld door nieuwe, onbekende bedreigingen. The Colony ondermijnt echter enkele van deze clichés en heeft verrassend krachtige dingen te zeggen over de manieren waarop we elkaar ontmenselijken. Zeker de moeite waard om een ​​kans te geven.

Columbia-foto’s Men in Black is momenteel te zien op Netflix. Je kent deze film, iedereen heeft deze film gezien. Het is goed. Je zou het moeten bekijken.

Netflixen I Am Mother, een in Australië gemaakte scifi-thriller met in de hoofdrol Hilary Swank en Rose Byrne, vertelt het post-apocalyptische verhaal van Daughter, een personage opgevoed door Mother, een robot die de taak heeft om de aarde opnieuw te bevolken. Heel gespannen, heel vreemd, heel goed.

Netflixen De Mitchells versus de machines (2021) The Mitchells vs. The Machines is een van de slimste, meest toegankelijke kinderfilms van de laatste jaren. Het is het soort film waar kinderen en ouders samen naar kunnen kijken en die zich allebei prima vermaken. Ik kan het weten, mijn kinderen hebben me dit tot nu toe acht keer laten kijken? Zoet.

Netflixen The Adam Project is geen perfecte film, maar wel is perfect voor wie op zoek is naar een gemakkelijk horloge voor een familiefilmavond. Ryan Reynolds doet zijn Ryan Reynolds-ding als een tijdreizende piloot die samen met zijn 12-jarige zelf werkt aan een missie om de toekomst te redden. Kijk, het is een publiekstrekker!

Videoscreenshot door Amanda Kooser/CNET Is dit sciencefiction? Ik denk dat het sciencefiction is. Het is sciencefiction. Einde van de discussie. Don’t Look Up is verre van een perfecte film. Het riekt naar Hollywood-nepactivisme en het is te lang en veel te scherp. Maar het voelt nog steeds belangrijk en ook… best grappig? Ik denk dat, ongeacht de gebreken, Don’t Look Up een film is die een netto positief effect op de wereld heeft gehad en die het bekijken waard is.

Netflixen Apollo 10 1/2: Een ruimtekindertijd (2022) Apollo 11 1/2 is losjes gebaseerd op de jeugd van regisseur Richard Linklater. Een geanimeerd verhaal dat zich afspeelt rond de tijd van de maanlanding van Apollo, met in de hoofdrollen Glen Powell, Jack Black, Zachary Levi en Josh Wiggins en een prachtige geanimeerde esthetiek. Het is een prachtig gemaakte film die je niet mag missen.