Es hat viel mehr bewirkt. Das DVD-Geschäft zerstörte Konkurrenten wie Blockbuster und veränderte die Sehgewohnheiten der Öffentlichkeit. Als Netflix sein Streaming-Geschäft startete und dann mit der Produktion von Originalinhalten begann, veränderte es die gesamte Unterhaltungsbranche. So sehr, dass die Wirtschaftlichkeit des Streamings – von der Schauspieler und Autoren behaupten, sie sei schlechter für sie – der Kern der Streiks ist, die Hollywood zum Stillstand gebracht haben.

Schon vor den Streiks hatte das Streaming DVDs zumindest aus geschäftlicher Sicht obsolet gemacht. In seiner Blütezeit war Netflix der fünftgrößte Kunde des Postdienstes und betrieb 58 Versandeinrichtungen und 128 Shuttle-Standorte, wodurch Netflix 98,5 Prozent seines Kundenstamms mit Lieferungen innerhalb eines Tages bedienen konnte. Heute gibt es fünf solcher Einrichtungen – die anderen befinden sich in Fremont, Kalifornien; Trenton, NJ; Dallas; und Duluth, Georgia – und die DVD-Einnahmen beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auf insgesamt 60 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu beliefen sich die Streaming-Einnahmen von Netflix im gleichen Zeitraum auf 6,5 Milliarden US-Dollar.

Trotz des reduzierten Personals empfängt und verschickt dieser Betrieb immer noch etwa 50.000 Discs pro Woche mit Titeln, die von populären („Avatar: The Way of Water“ und „The Fabelmans“) bis zu obskuren (der Krimi von Catherine Deneuve aus dem Jahr 1998, „Place“) reichen Vendôme“). Jeder der Mitarbeiter am Standort Anaheim ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Unternehmen, einige sogar seit 18 Jahren. (Einhundert Leute bei Netflix arbeiten immer noch im DVD-Bereich des Geschäfts, obwohl die meisten das Unternehmen bald verlassen werden.)