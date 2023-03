JERUZALEM (AP) — De politieke bondgenoten van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zetten maandag door met hun plan om de rechterlijke macht te herzien, en dienden een wetsvoorstel in dat de langzittende leider zou beschermen tegen oproepen om hem uit zijn ambt te zetten vanwege zijn beschuldigingen van corruptie.

De stappen waren de laatste in een reeks wetgeving die door critici werd gezien als een concentratie van de macht in de handen van de regerende coalitie. De regering heeft beloofd door te gaan met de wetswijzigingen, ondanks wijdverbreide tegenstand.

Sinds zijn aantreden in december hebben Netanyahu en zijn extreemrechtse coalitie een reeks wetgeving ingediend om het gerechtelijk apparaat van het land te herzien en de macht van de uitvoerende macht verder te verankeren. Deze hebben geleid tot wijdverbreide protesten van een groot deel van de Israëlische samenleving, met demonstraties die de afgelopen twee maanden wekelijks tienduizenden mensen trokken.

Netanyahu en zijn ultranationalistische en religieuze bondgenoten zeggen dat de gerechtelijke herziening tot doel heeft een activistisch Hooggerechtshof in toom te houden. Critici zeggen dat de maatregelen het delicate systeem van checks and balances van het land zullen uithollen en de macht zullen concentreren in de handen van de regerende meerderheid in het parlement.

Ondanks de verontwaardiging en de roep om compromissen over deze kwesties, is de regering doorgegaan met de herziening ervan. Een commissie van de Knesset keurde maandag een wetsvoorstel goed dat het parlement alleen toestaat een premier ongeschikt te verklaren om te regeren om fysieke of mentale redenen. Een dergelijke maatregel zou door driekwart van de regering moeten worden goedgekeurd en kan door de premier terzijde worden geschoven.

De wet opent momenteel de deur voor het afzetten van een leider onder andere omstandigheden en het wetsvoorstel dat door het parlement gaat, lijkt erop gericht te voorkomen dat Netanyahu uit zijn ambt wordt gedwongen vanwege zijn lopende proces. Groepen voor goed bestuur en andere critici hebben de procureur-generaal van het land opgeroepen om Netanyahu ongeschikt te achten voor zijn ambt.

Netanyahu kwam eind vorig jaar weer aan de macht na Israëls vijfde verkiezing in minder dan vier jaar. De campagne was, net als de vorige vier, gericht op Netanyahu’s geschiktheid om te regeren terwijl hij met ernstige juridische problemen te maken kreeg. Netanyahu, die terechtstaat wegens beschuldigingen van corruptie, ontkent elk wangedrag en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door bevooroordeelde media en wetshandhavers.

In een gesprek met leden van zijn Likud-partij op maandag haalde Netanyahu uit naar de Israëlische media en zei dat ze een “nooit eindigende tsunami van nepnieuws” tegen hem uitzenden. Hij herhaalde zijn bewering dat de juridische herziening de Israëlische democratie zal versterken.

Oppositiewetgever Orna Barbivai zei dat het wetsvoorstel “een schande was, wat zegt dat de premier boven de wet staat”.

Het wetsvoorstel zou maandag laat aan het parlement worden voorgelegd voor een eerste stemming en er zijn extra stemmen nodig voordat het wet wordt.

Het parlement zal ook stemmen over een ander wetsvoorstel dat het parlement de mogelijkheid zou geven om uitspraken van het Hooggerechtshof terzijde te schuiven en wetten vast te stellen die waren geschrapt. Dat wetsvoorstel zou ook extra stemmen nodig hebben voordat het in de wet wordt verankerd.

Tienduizenden Israëli’s zijn de afgelopen twee maanden de straat opgegaan om te protesteren tegen het programma van Netanyahu. Ze zeggen dat Netanyahu een belangenconflict heeft terwijl hij terechtstaat en wordt gedreven door persoonlijke grieven tegen het rechtssysteem. Bedrijfsleiders, juridische experts en gepensioneerde militaire leiders hebben zich bij de demonstraties gevoegd, en Israëlische reservisten hebben gedreigd zich niet meer te melden als het programma slaagt.

De Palestijnse minderheid van Israël, die zo’n 20% van de bevolking uitmaakt, is grotendeels afwezig geweest, deels omdat ze gediscrimineerd worden in Israël en vanwege de manier waarop Israël hun Palestijnse broeders op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza behandelt.

De Geassocieerde Pers











