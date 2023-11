Netanjahu sagt, Israel könnte Gaza nach dem Krieg überwachen: Live-Updates zum Israel-Hamas-Krieg

Der thailändische Außenminister sagte am Dienstag, Beamte, die er in Katar und Ägypten getroffen habe, hätten angedeutet, dass die von der Hamas und anderen bewaffneten Gruppen festgehaltenen thailändischen Geiseln als nächstes freigelassen würden, weil sie nichts mit dem Krieg zu tun hätten.

Thailändische Beamte, die sich für die Freilassung von 24 thailändischen Landarbeitern einsetzen, haben Fotos der Geiseln gesehen, die am 7. Oktober im Süden Israels entführt wurden, sagte Außenministerin Parnpree Bahiddha-Nukara.

Thailändische Staatsangehörige stellen nach Israelis die zweitgrößte Gruppe der geschätzten 240 Geiseln.

Thailand hat versucht, über Zwischenregierungen im Iran, Katar, Ägypten und Malaysia Kontakt zur Hamas aufzunehmen. Beamte aus Malaysia, das Hamas-nahe Vertreter beherbergt und keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, haben ihren Amtskollegen in Thailand mitgeteilt, dass die thailändischen Geiseln am Leben seien, und der thailändische Armeechef, die thailändische Premierministerin Srettha Thavisin, habe Fotos der Gefangenen gesehen sagte am Montag.

Herr Srettha machte keine Angaben dazu, wie viele Geiseln auf den Fotos abgebildet waren. Er sagte jedoch, er sei zuversichtlich, dass die Thailänder freigelassen würden, sobald die israelische Bombardierung des Gazastreifens nachlässt.

Herr Parnpree reiste letzte Woche in den Nahen Osten, um an ihrer Freilassung zu arbeiten. Am Dienstag sagte er, auch er habe Fotos von Geiseln im „Gaza-Gebiet“ gesehen, diese seien jedoch verschwommen und er könne nicht sicher sein, ob es sich bei den Menschen um Thailänder handele.

Abgesehen von zwei Videos, die die Hamas veröffentlichte, wurden seit den Entführungen nur wenige Bilder der Geiseln in Gefangenschaft öffentlich gesehen. Letzten Monat zeigten in sozialen Medien veröffentlichte Fotos eine Gruppe thailändischer Geiseln, angeblich in Gaza, die im Schneidersitz saßen, während ein maskierter Mann ein Sturmgewehr auf sie richtete. Es war nicht klar, ob die Fotos, die Herr Parnpree sagte, dass er sie sah, sich von den zuvor veröffentlichten unterschieden.

Insgesamt wurden vier Geiseln aus Gaza freigelassen und eine wurde von israelischen Streitkräften gerettet.

Die Geiseln auf den von Herrn Parnpree gesehenen Fotos hätten schwarze Haare, sagte er, säßen mit gekreuzten Beinen in einem Raum mit Menschen anderer Nationalitäten und sahen „lebendig“ aus. Sie seien offensichtlich nicht gefesselt, sagte er.

Beamte in Katar und Ägypten sagten ihm, dass die Thailänder in Gaza in zwei oder drei getrennten Gruppen festgehalten würden und dass einige von anderen bewaffneten Gruppen als der Hamas festgehalten würden.

Um freigelassen zu werden, müssten die Thailänder zusammengebracht werden, um in Ägypten in Sicherheit zu kommen, sagte Herr Parnpree. Die ägyptische Regierung sei bereit, die Geiseln am Grenzübergang Rafah aufzunehmen, sagte er.

Ungefähr 30.000 Thailänder arbeiteten auf Farmen in Israel, als Hamas-Kämpfer letzten Monat aus dem Gazastreifen über die Grenze strömten. Bei den Terroranschlägen seien mindestens 34 Menschen getötet worden, teilte das thailändische Außenministerium am Dienstag mit. Israelis, die der traumatisierten thailändischen Gemeinschaft dort geholfen haben, schätzen, dass 80 Thailänder getötet, als Geiseln genommen oder vermisst wurden und für tot gehalten werden.

Muslimische Unterhändler aus Thailand reisten Ende letzten Monats nach Teheran, um sich mit iranischen und Hamas-Vertretern zu treffen, die versprachen, an der Freilassung der Geiseln zu arbeiten, sagte einer der Unterhändler. Etwa 10 Prozent der Menschen im mehrheitlich buddhistischen Thailand sind Muslime. Die meisten thailändischen Landarbeiter in Israel sind Buddhisten aus dem verarmten Nordosten des Landes.

Am Dienstag sagte Watsana Yojampa, die Mutter von Anucha Angkaew, einer der mutmaßlichen thailändischen Geiseln, deren Foto in der Haft letzten Monat in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, dass sie keinerlei Kommunikation mit thailändischen oder israelischen Regierungsbeamten über den Status ihres Sohnes geführt habe.

Dennoch habe sich Frau Watsanas Stimmung verbessert, nachdem sie thailändische Nachrichtenberichte über die Fotos und die Verhandlungen gehört habe, sagte sie.

„Ich habe jetzt Hoffnung“, sagte Frau Watsana. „Ich fühle mich leichter.“