Ein Social-Media-Beitrag des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, in dem er sich gegen Militär- und Sicherheitschefs aussprach, weil diese am 7. Oktober einen tödlichen Hamas-Angriff zugelassen hatten, wurde am Sonntag umgehend gelöscht, nachdem er negative Kommentare, viele davon aus Israels eigenem Kriegskabinett, ausgelöst hatte.

Als der Beitrag auf neuer Beitrag sagen: „Ich habe mich geirrt.“

„Die Dinge, die ich nach der Pressekonferenz gesagt habe, hätten nicht gesagt werden dürfen, und ich entschuldige mich dafür“, schrieb er. „Ich gebe allen Chefs der Sicherheitskräfte volle Unterstützung. Ich stärke den Stabschef und die Kommandeure und Soldaten der IDF (Israel Defence Forces), die an der Front stehen“, fügte er in dem Beitrag hinzu.

Netanjahu wurde öffentlich kritisiert, weil er sich weigerte, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er den Angriff der Hamas Anfang des Monats nicht verhindert hatte, als die militante Gruppe mehr als 1.400 Menschen tötete und rund 200 Geiseln nahm. Bisher hat der israelische Führer lediglich gesagt, dass nach dem Ende des Krieges jedem, auch ihm selbst, schwierige Fragen gestellt würden.

Der gelöschte Beitrag spiegelte seinen Versuch wider, jegliche persönliche Verantwortung abzulenken und sich klar gegen die Sicherheitschefs zu richten. „Unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt wurde Ministerpräsident Netanyahu vor Kriegsabsichten seitens der Hamas gewarnt“, hieß es darin. „Im Gegenteil, die Einschätzung der gesamten Sicherheitsebene, einschließlich des Chefs des Militärgeheimdienstes und des Chefs von Shin Bet, war, dass die Hamas abgeschreckt war und eine Einigung anstrebte.“

Es fügte hinzu: „Das war die Einschätzung, die dem Premierminister und dem Kabinett immer wieder von allen Sicherheitskräften und Geheimdiensten vorgelegt wurde, auch bis zum Ausbruch des Krieges.“

Reuters berichtete, dass der israelische Militärsprecher sich weigerte, sich zu Netanyahus Vorwürfen gegenüber den Geheimdiensten zu äußern, und sagte: „Wir befinden uns jetzt im Krieg und konzentrieren uns auf den Krieg.“