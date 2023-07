Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert, wo sein Zustand als „gut“ beurteilt wurde, teilte sein Büro mit.

„Der Premierminister ist vor Kurzem im medizinischen Zentrum von Sheba eingetroffen“, hieß es in einer Erklärung von Netanyahus Büro.

Anschließend wurde er im Krankenhaus einer medizinischen Untersuchung unterzogen und erste Tests ergaben, dass er an Dehydrierung litt.

„Die ersten Untersuchungen ergaben normale Befunde“, fügte sein Büro hinzu. „Die erste Bewertung ist Dehydration.“

Ein Krankenwagen am Eingang der Notaufnahme des Sheba Medical Center in Tel Hashomer Bild: Ahmad Gharabli/AFP

In einer weiteren Erklärung seines Büros hieß es, der israelische Staatschef habe den Freitag damit verbracht, den israelischen See Genezareth bei hohen Sommertemperaturen zu genießen.

Ihm sei schwindelig gewesen, hieß es in der Erklärung, und sein Arzt wies ihn an, ins Sheba-Krankenhaus zu gehen, Israels größtes Krankenhaus in der Nähe der Küstenstadt Tel Aviv.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid gab eine Erklärung heraus, in der er Netanyahu „vollständige Genesung und gute Gesundheit“ wünschte.

rm/dj