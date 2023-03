CNN

Nestlé heeft aangekondigd dat het zijn enige fabriek en hoofdkantoor in Yangon, de grootste stad van Myanmar, zal sluiten, omdat het overschakelt naar een meer “duurzaam” bedrijfsmodel te midden van aanhoudende onrust in het land.

Myanmar wordt opgeschrikt door geweld en instabiliteit sinds 2021, toen een militaire staatsgreep de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi en haar regering afzette. Sinds het begin van de staatsgreep zijn er in het hele land duizenden doden gevallen.

De economie is ingestort, met ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en andere basisbenodigdheden.

“We zullen er alles aan doen om iedereen te steunen die door deze beslissing wordt getroffen”, zei een woordvoerder van Nestlé dinsdag in een verklaring aan CNN. “Consumenten zullen nog steeds genieten van dezelfde Nestlé-merken die zijn geïmporteerd uit Thailand, Maleisië en de Filippijnen.”

Een aantal buitenlandse bedrijven heeft Myanmar verlaten sinds het begin van de staatsgreep, waaronder oliereuzen TotalEnergies en Chevron en de Noorse telecomoperator Telenor.

Total (TOT) begon in 1992 met de exploitatie van het offshore Yadana-gasveld in Myanmar en was de grootste aandeelhouder van het project. Ongeveer 70% van het gas werd geëxporteerd naar Thailand. Chevron (CVX) had een kleiner belang in Yadana.

Beide bedrijven maakten in januari 2022 bekend zich terug te trekken vanwege de verslechterende situatie in het land

De Japanse biermaker Kirin verbrak de banden met zijn lokale brouwpartner en verliet Myanmar enkele dagen nadat de junta de macht greep.

“Nestlé begon in 1991 met de distributie van onze producten in Myanmar en breidde onze aanwezigheid in het land uit”, aldus de woordvoerder. “We zijn al een tijdje aan het kijken hoe we de activiteiten van Nestlé Myanmar kunnen verduurzamen (en) hebben onlangs een evaluatie uitgevoerd naar de beste aanpak om dit te doen.”

“De evaluatie concludeerde dat de overgang naar een distributeursmodel het meest logisch is in de huidige economische situatie”, voegde de persoon eraan toe, herhalend dat het bedrijf zijn activiteiten in Myanmar niet stopzet.

Het Zwitserse conglomeraat is ’s werelds grootste voedings- en drankenbedrijf en maakt producten als Nescaf-koffie, KitKat-chocoladerepen en de populaire chocolademoutdrank Milo.

Het heeft onlangs prijsverhogingen aangekondigd te midden van wereldwijde inflatoire druk die de voedsel- en grondstofprijzen heeft beïnvloed.