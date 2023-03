CNN

Vijf jaar na het verbieden van solo-avonturiers om de Mount Everest te beklimmen, heeft de regering van Nepal de beperking uitgebreid tot het hele land.

Nepal is de thuisbasis van acht van ’s werelds hoogste bergen, maar staat ook bekend om zijn prachtige landelijke wandelgebieden. Vanaf nu moeten reizigers die in afgelegen gebieden willen trekken een door de overheid erkende gids inhuren of zich bij een groep aansluiten.

Hoewel de trekking-industrie een van de grootste geldmakers van het land is, zijn de kosten van zoek- en reddingsmissies voor solo-wandelaars die verdwalen aanzienlijk.

“Als je alleen reist, is er in geval van nood niemand om je te helpen”, zegt Mani R. Lamichhane, directeur van de Nepal Tourism Board, tegen CNN. “Het is prima als ze in de steden reizen, maar in de afgelegen bergen is de infrastructuur niet toereikend.”

Lamicchane voegt eraan toe: „Als toeristen vermist raken of dood worden aangetroffen, kan zelfs de overheid ze niet opsporen omdat ze afgelegen routes hebben genomen.”

Naast de problemen die worden veroorzaakt wanneer wandelaars op het platteland vermist raken, zegt Lamichhane dat reisleiders en bedrijven zonder vergunning ook een probleem zijn. Deze bedrijven die zich niet bij de overheid registreren, betalen geen belasting en, zo beweert de toerismedirecteur, nemen banen weg van Nepalezen.

“Er zijn enkele gevallen geweest waarin de trekkingsvereniging ons heeft verzocht om deze ongeoorloofde trekkingactiviteiten te stoppen. Dit is al heel lang een vraag van toeristenverenigingen”, zegt hij.

Degenen in de klim- en trekkinggemeenschap hebben gemengde meningen over de nieuwe uitspraak.

Ian Taylor, eigenaar van een gerenommeerd gidsenbedrijf met een lange geschiedenis in Nepal, zegt dat de verhuizing zinvol is, aangezien steeds meer mensen moeilijke beklimmingen in Nepal proberen.

“De dingen in de regio zijn in de loop der jaren drastisch veranderd”, vertelt hij aan CNN.

“Vroeger zag je in de regio alleen ervaren wandelaars en klimmers, velen zonder gids, en die waren volledig zelfvoorzienend.”

“Nu reizen er echter veel meer mensen in de regio en meer van hen zijn toeristen, geen trekkers. Ze zijn in de buitenlucht niet zelfvoorzienend en hebben daarom hulp nodig van ervaren gidsen.”

Taylor voegt eraan toe dat de Nepalese regering niet in staat is om elke visumaanvrager afzonderlijk te onderzoeken, vandaar de beslissing om een ​​algemeen verbod uit te vaardigen.

“Als persoon die van de bergen houdt en de berggebieden van de wereld bezoekt, is het buitengewoon teleurstellend dat het zover is gekomen”, vervolgt Taylor.

“We willen nooit dat de toegang van mensen tot de bergen wordt beperkt. De situatie in Nepal is echter heel uniek en er moeten veranderingen komen.”