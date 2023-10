Neos-Wirtschaftssprecher Loacker kandidiert 2024 nicht meer – Neos

Wien – Neos-Wirtschaftsprecher Gerald Loacker is zowel de nationale raadsleden als niet meer kandidaten. Sinds 2013 is het Wahlkampf-motto „Freiheit leben stattt Sesselkleben“ in het Hohe Haus opgenomen, nu was er de communicatie en communicatie van vrijheid, kennis van de Vorarlberger am Montagabend in een Posting in Sozialen Medien an. In de Landespartei werden jedenfalls „met geweld gedisciplineerd, wat resulteerde in een sterke follow-up in de toekomst“.