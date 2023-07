Neos-Abgeordnete Gamon über Vereinigte Staaten von Europa: „EU muss souverän und sicher sein“ – Neos

EU-Abgeordnete Claudia Gamon hat am Montagabend die Vision der Neos von den Vereinigten Staaten von Europa. In „ZiB 2“ in ORF-berichten van Gamon, „moet de Europese Unie soeverein zijn“, deshalb setze sich mit ihrer Partei für eine gemeinsame EU-Armee ein. Aktuell is nur die Option een Nato-Betritts, um sich wirklich sicher zuwis, sagte Gamon sinngemäß: „Die EU sollte weiter thinken und darüber nachdenken, was es bedeutet, wirklich verteidigungsfähig zu sein.“