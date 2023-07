Neopets, die beliebte Website für virtuelle Haustiere, die 1999 gestartet wurde, kündigte am Montag eine „neue Ära“ an. Das Neopets Team (TNT) gab in einem ausführlichen Blogbeitrag auf Medium bekannt, dass es diese Woche eine neue „einheitliche Website“ starten und kurz darauf einige der alten Flash-Spiele reparieren wird.

Die neue Website, die am 20. Juli startet, wird „als zentrale Anlaufstelle für alle Markenankündigungen, Links zu unseren verschiedenen Spielen und Produkten, eine Sammlung von Neopets-Artikeln und verwandten Links sowie alles andere, was Ihnen an Neopian einfällt, dienen!“ ” TNT sagt in dem Beitrag. Neopets.com „wird nirgendwo hingehen“, sagt TNT, aber das Team wird der Website „besondere Sorgfalt“ widmen, um einige Probleme mit der Website zu beheben, „einschließlich der Flash-Spiele“.

Das Team bringt einige der Spiele zurück, indem es den Ruffle-Emulator für das inzwischen nicht mehr existierende Adobe Flash integriert. Ab dem 25. Juli werden mehr als 50 Spiele zurückgebracht. Langfristig „hoffen wir, viele der beliebtesten Spiele auf HTML5 umzustellen“, sagt TNT.

Aber Sie können sich nicht nur auf die alten Neopets-Spiele freuen; TNT kündigt außerdem ein brandneues Neopets-Handyspiel an: Welt der Neopets. TNT beschreibt es als „soziales Lebenssimulationsspiel“, bei dem man als Neopet spielt und das Spiel laut einem Video nächstes Jahr erscheinen soll. TNT verspricht, dass das Spiel „nicht kryptofokussiert“ sein wird, was eine Erleichterung für Fans sein könnte, denen der Vorstoß der Marke in NFTs nicht gefallen hat. TNT ist auch dabei, sich von seinem Neopets Metaverse-Spiel zu trennen, von dessen Existenz ich zugeben muss, dass ich nicht einmal wusste, dass es existiert.

„Das Neopets-Team ist zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt in der Lage, bedeutende Veränderungen vorzunehmen, um eine neopische Renaissance anzustreben.“

Der Blogbeitrag beschreibt auch einige der organisatorischen Änderungen, die zu der neuen Ausrichtung führten. Neopets stand früher unter der Leitung von JumpStart Games, aber JumpStart „hatte Mühe, für Neopets Erfolg zu haben“ und wurde am 30. Juni geschlossen. Allerdings drängte Dominic Law, der anscheinend Anfang der 2000er Jahre Neopets spielte, die JumpStart-Muttergesellschaft NetDragon dazu, Neopets vor der Schließung zu retten, und „es wurde ein Management-Buyout-Deal abgeschlossen“, der es Neopets ermöglichte, als unabhängiges Unternehmen namens World of aufzusteigen Neopia, Inc. Law leitet das neue Führungsteam.